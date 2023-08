Uszkodzenie naftociągu „Przyjaźń”. Nowe ustalenia PERN

W kolejnym już komunikacie PERN – polski operator naftociągu „Przyjaźń”, informuje, że ekipy naprawcze dotarły do „uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu „Przyjaźń” w gminie Chodecz. Został wycięty uszkodzony fragment, a nowy jest przygotowywany do montażu. Kolejnym etapem będzie spawanie oraz kontrolne badania rentgenowskie spoin. Wszystkie służby PERN pracują całodobowo, przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano”.

Czytaj więcej Ropa Wyciek z naftociągu Przyjaźń w Polsce. Tłoczenie wstrzymane W sobotę wieczorem systemy automatyki polskiego operatora rurociągu Przyjaźń - spółki PERN, wykryły rozszczelnienie rurociągu w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek, którym ropa naftowa z dostaw morskich dociera do Niemiec. Natychmiast zostało wyłączone tłoczenie uszkodzoną nitką.

Katarzyna Karasińska, rzeczniczka PERN, zapewnia, że „pierwsza nitka zachodniego odcinka rurociągu „Przyjaźń”, a także pozostałe elementy infrastruktury PERN – w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski – działają zgodnie z harmonogramem.

W poniedziałek rozpocznie się rekultywacja terenu – tak, by przywrócić go do pierwotnego stanu. Spółka pozostaje również w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegaturą we Włocławku.

Operator ustalił, że „zdarzenie nie ma znamion działalności osób trzecich”.