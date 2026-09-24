Nigdzie w Unii Europejskiej kierowcy nie tankują taniej niż na Malcie, a różnice cenowe względem pozostałych krajów są wyraźne. Litr Pb95 na tej śródziemnomorskiej wyspie kosztuje 1,34 euro, czyli równowartość 5,85 zł. To o 26 proc. mniej niż w Polsce i o 57 proc. mniej niż średnio w UE. Ze swoimi cenami na pylonach Malta wyraźnie odstaje też od drugiego i trzeciego najtańszego rynku we Wspólnocie. Względem Szwecji litr Pb95 jest tańszy o równowartość 74 gr, a względem Bułgarii o 1,22 euro.

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Polscy kierowcy mogą więc z zazdrością patrzeć na maltańskich kolegów – zapełnienie 50-litrowego baku benzyną Pb95 w najmniejszym kraju UE jest o 105 zł tańsze niż w Polsce. Jeszcze głębsze uprzywilejowanie Maltańczyków przy dystrybutorach obrazują dane uwzględniające zarobki. Za przeciętne wynagrodzenie mogą oni nabyć ok. 2050 litrów najpopularniejszej benzyny, a Polacy ok. 1200 litrów.

Zabezpieczyć Maltańczyków przed inflacją

Niskie ceny przy dystrybutorach to jednak nie efekt czynników rynkowych – np. bliskości libijskich złóż ropy naftowej – a decyzji politycznych. Maltański rząd zdecydował się bowiem na wprowadzenie stałych cen detalicznych najpopularniejszych gatunków paliw do samochodów i pokrywanie dodatkowych kosztów dystrybutorów ze środków publicznych. Miało to zabezpieczyć konsumentów przed wahaniami ceny ropy wynikającymi z sytuacji na świecie. Impulsem dla takiego ruchu było odcięcie Europy od zasilania energią z Rosji.

– Nasz rząd zdecydował się na subsydiowanie cen energii, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w 2022 r. po ataku Rosji na Ukrainę. Chodziło o utrzymanie stabilności cen, uniknięcie wtórnych skutków wzrostu kosztów energii i paliw oraz wsparcie konsumpcji, by utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie 4-5 proc. w ujęciu realnym – tłumaczy nam Philip von Brockdorff, profesor ekonomii na Uniwersytecie Maltańskim.

Utrzymywanie administracyjnych cen energii okazało się skuteczną metodą hamowania inflacji. Wzrost cen na Malcie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Przy szalejących w tym czasie cenach w Europie, w 2023 r. na wyspie koszty życia wzrosły jedynie o 5,6 proc. W latach 2022-2025 zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych utrzymywał się poniżej średniej dla całej UE.

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Jak działa mechanizm?

Administracyjne dopłaty do paliw dotyczą również oleju napędowego, którego litr kosztuje na Malcie 1,21 euro. To o 34 proc. mniej niż w Polsce. W efekcie zatankowanie 50 litrów ON jest na wyspie o 175 zł tańsze niż u nas.

Pylonowa cena 1,21 euro to pochodna dwóch składowych: podatku (0,657 euro) oraz samego produktu (0,553 euro), obejmującego koszt surowca, jego rafinację, transport oraz marżę sprzedawcy detalicznego. Na podatek składa się z kolei akcyza w wysokości 0,472 euro oraz VAT w wysokości 0,185 euro (stawka 18-proc.).

Jak w praktyce działa mechanizm dopłat? Tłumaczy ekspert Uniwersytetu Maltańskiego.

– Dostawca oleju napędowego, firma Enemed, otrzymuje od państwa zwrot różnicy między ceną rynkową a ceną dotowaną, niezależnie od poziomu cen rynkowych. Dzięki temu konsumenci nadal płacą ceny odpowiadające poziomowi z 2022 r., uwzględniające podatek akcyzowy oraz prowizję dla prywatnej stacji paliw. Stawki akcyzy i prowizji pozostały na poziomie z 2022 r. – mówi von Brockdorff.

– W związku ze wzrostem cen oleju napędowego spowodowanym niedoborami podaży wzrosła również wysokość dotacji – dodaje.

Dopłacają, bo mogą

Ochrona swoich konsumentów przez maltański rząd ma gospodarcze uzasadnienie dzięki specyficznym właściwościom geograficznym kraju. Malta jest jedynym krajem UE, który nie ma granicy lądowej z innym krajem (uwzględniając podział Cypru na część unijną i turecką). Dzięki temu zminimalizowane jest ryzyko, że beneficjentami dopłat do cen paliw z budżetu Maltańczyków byliby kierowcy z innych krajów.

Nie oznacza to jednak, że tanie maltańskie paliwo nie „uciekało” z wyspy.

– W początkowym okresie, jeszcze w 2022 r., zagraniczni właściciele jachtów kupowali na Malcie olej napędowy, korzystając z cen objętych dopłatami. Praktyka ta została już jednak ukrócona przez lokalne władze – zaznacza nasz maltański rozmówca.



