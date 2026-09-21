Do wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem ponad pół roku temu dostawy z Bliskiego Wschodu stanowiły około połowy europejskiego importu paliwa samolotowego. Blokada Cieśniny Ormuz zmusiła Stary Kontynent do zaopatrywania samolotów w paliwo z innych kierunków, jak Nigeria, Stany Zjednoczone i Kanada.
Czytaj więcej
Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen przestał być spółką zaliczaną do prestiżowego paneuropejskiego indeksu giełdowego Euro Stoxx 50. Akcje V...
Teraz dołączyła do nich Korea Południowa. Według analityków, na których powołuje się agencja Reuters, i danych dotyczących żeglugi, koreański eksport paliwa lotniczego do Europy wzrośnie we wrześniu do najwyższego poziomu od czterech lat.
Pomimo tego Europa pozostaje w wysokim stopniu narażona na ryzyko dalszych zakłóceń w dostawach w związku z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie. Firma konsultingowa Energy Aspects prognozuje, że w czwartym kwartale Europa odnotuje deficyt paliwa lotniczego na poziomie 510 tys. baryłek dziennie, w porównaniu z nadwyżkami 18 tys. baryłek dziennie w Stanach Zjednoczonych i 419 tys. baryłek dziennie w regionie Azji i Pacyfiku. Sytuacja w trzecim kwartale była podobna.
Korea Południowa stała się we wrześniu najnowszym dużym źródłem dostaw paliwa lotniczego do Europy. Według firmy Kpler, zajmującej się analizą cen surowców, europejski import z tego kraju wyniósł w tym miesiącu już 129 tys. baryłek dziennie. Stanowi to najwyższy poziom od października 2022 r.
Czytaj więcej
Nawet 35 gr mniej za litr paliwa i do 70 zł oszczędności podczas całej akcji – tak Circle K zachęca kierowców do tankowania na swoich stacjach. Pro...
– Paliwo lotnicze jest jednym z tzw. średnich destylatów, do których zalicza się też olej napędowy. Europejski olej osiągnął w tym tygodniu rekordowy poziom cenowy, wyższy niż w Azji. Zwiększająca się różnica między azjatyckimi i europejskimi cenami bazowymi sprawia, że eksport baryłek do Europy jest bardziej opłacalny – podkreśla James Noel-Beswick, dyrektor ds. towarów w firmie Sparta Commodities.
Import z Korei Południowej zbiega się również z niskim poziomem zapasów paliwa lotniczego na Starym Kontynencie. Zapasy utrzymywane w centrum rafinacji i magazynowania ropy Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA) osiągnęły najniższy poziom od siedmiu lat w tygodniu kończącym się 10 września.
To nakręca produkcję w Korei Południowej. Kraj, który jeszcze kilka lat temu był w 70 proc. zależny od ropy importowanej z Bliskiego Wschodu, dzięki zróżnicowaniu kierunków dostaw, dziś sam jest eksporterem paliw. Zaopatruje się w ropę głównie w Australii i USA. Dane rządowe pokazują, że produkcja paliwa lotniczego w Korei Południowej w lipcu osiągnęła siedmioletni szczyt, wynoszący prawie 13,89 mln baryłek, podczas gdy eksport był najwyższy od 3,5 roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas