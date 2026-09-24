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Projekt SMR z udziałem polskich firm ze wsparciem amerykańskiego rządu

Konsorcjum budujące SMR w Europie z udziałem polskich firm z oficjalnym wsparciem Departamentu Stanu USA. Projekt z udziałem SGE nazwano „ważnym kamieniem milowym” w promowaniu nowej energetyki.

Publikacja: 24.09.2026 10:32

Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych

Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych

Foto: Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

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Bogusław Chrabota

Komunikat amerykańskiego Departamentu Stanu wydano 23 września przy okazji trójstronnych rozmów przeprowadzonych w Nowym Jorku między ministerstwami spraw zagranicznych USA, Japonii i Republiki Korei. Dotyczyły ustanowienia Planu Wdrożeniowego wspierającego Memorandum o Współpracy (MOC) w sprawie wdrażania małych reaktorów modułowych (SMR) w innych krajach, podpisanego trójstronnie w Ankarze 7 lipca.

Memorandum i Plan Wdrożeniowy mają wesprzeć wspólne bezpieczeństwo energetyczne poprzez rozwinięcie floty małych reaktorów modułowych (SMR) w odpowiedzi na światowe zapotrzebowanie na energię. Jednym z jej kluczowych elementów – zdaniem zastępcy Sekretarza Stanu Christophera Landau – jest inicjatywa branżowa, która ustanawia ramy współpracy między GE-Vernova (Stany Zjednoczone), Hitachi (Japonia), Samsung C&T (Republika Korei) i Synthos Green Energy (spółka z grupy kapitałowej Michała Sołowowa – Polska) w celu przyspieszenia wdrażania inwestycyjnego reaktorów SMR BWRX-300 w Europie.

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