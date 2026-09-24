Komunikat amerykańskiego Departamentu Stanu wydano 23 września przy okazji trójstronnych rozmów przeprowadzonych w Nowym Jorku między ministerstwami spraw zagranicznych USA, Japonii i Republiki Korei. Dotyczyły ustanowienia Planu Wdrożeniowego wspierającego Memorandum o Współpracy (MOC) w sprawie wdrażania małych reaktorów modułowych (SMR) w innych krajach, podpisanego trójstronnie w Ankarze 7 lipca.

Memorandum i Plan Wdrożeniowy mają wesprzeć wspólne bezpieczeństwo energetyczne poprzez rozwinięcie floty małych reaktorów modułowych (SMR) w odpowiedzi na światowe zapotrzebowanie na energię. Jednym z jej kluczowych elementów – zdaniem zastępcy Sekretarza Stanu Christophera Landau – jest inicjatywa branżowa, która ustanawia ramy współpracy między GE-Vernova (Stany Zjednoczone), Hitachi (Japonia), Samsung C&T (Republika Korei) i Synthos Green Energy (spółka z grupy kapitałowej Michała Sołowowa – Polska) w celu przyspieszenia wdrażania inwestycyjnego reaktorów SMR BWRX-300 w Europie.