Zakazowi, nad podstawami prawnymi do którego nadal trwają prace w administracji, sprzeciwiają się producenci paliw w USA, którzy ostrzegają, że krótkoterminowy zysk z takiej decyzji, w postaci zahamowania wzrostu cen paliw, zostanie okupiony wzrostem tych cen w przyszłości. Politico zauważa, że wstrzymanie eksportu oleju napędowego będzie pierwszym ograniczeniem w zakresie eksportu surowców energetycznych przez USA od 2015 roku, odkąd administracja Baracka Obamy zniosła zakaz eksportu ropy naftowej wydobywanej w USA obowiązujący (z pewnymi wyjątkami) od 1975 roku.

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Donald Trump zdeterminowany, by obniżyć ceny paliw przed wyborami do Kongresu. Późniejszy wzrost to „grudniowy problem”.

Średnia cena oleju napędowego na stacjach benzynowych w USA wzrosła w ciągu miesiąca o 91 centów, a od 2025 roku – o 2,83 dolara – wynika z danych American Automobile Association (AAA). Obecnie za galon (ok. 3,79 litra) oleju napędowego trzeba w Stanach Zjednoczonych płacić 6,52 dolara. Wzrost cen diesla to efekt turbulencji na rynku paliw wywołanych rozpoczętą 28 lutego przez USA i Izrael wojną z Iranem, choć Trump wskazuje, że jest to przede wszystkim konsekwencja ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie. W ostatnich tygodniach prezydent USA dwa razy prosił Ukrainę o powstrzymanie się od takich ataków – Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do tego, ale uzależnił to od powstrzymania się przez Rosję od ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Według Politico niektórzy republikańscy parlamentarzyści, przedstawiciele branży paliwowej, a nawet przedstawiciele administracji próbują przekonać Trumpa, że zakaz eksportu oleju napędowego będzie złym pomysłem i może uderzyć w administrację rykoszetem, doprowadzając ostatecznie do wzrostu cen benzyny, paliwa lotniczego i innych paliw.

Jednak w związku ze zbliżającymi się wyborami połówkowymi (midterms) do Kongresu, które odbędą się w USA na początku listopada, w których stawką jest utrzymanie większości przez Partię Republikańską w Senacie i Izbie Reprezentantów, Trump zamierza ogłosić zakaz do końca tygodnia, a ewentualne jego konsekwencje określa „grudniowym problemem” – powiedział Politico jeden z przedstawicieli branży paliwowej, który rozmawiał na ten temat z przedstawicielami administracji.

Ceny diesla w USA mogą spaść tylko na chwilę. W innych częściach świata pójdą w górę

Rozmówca Politico twierdzi, że obecnie w administracji USA dominuje przekonanie, że „niebo wali się na głowy” Partii Republikańskiej i „trzeba coś zrobić” z cenami na stacjach benzynowych. Dodaje on, że bardziej powściągliwi w tym zakresie przedstawiciele administracji zostali zmarginalizowani przez tych, którzy mówią: „do diabła, coś musi się stać”.

Politico pisze, że 90-dniowy zakaz na eksport oleju napędowego mógłby – w krótkim okresie – obniżyć ceny diesla w niektórych częściach USA, ponieważ na rynek trafiłoby paliwo, które w innym wypadku trafiłoby do Europy i Azji, co zwiększyłoby chwilowo podaż. Ale w dłuższej perspektywie rafinerie zmniejszyłyby produkcję w odpowiedzi na niemożność eksportu, co z kolei wywołałoby wzrost cen.

Ceny paliw w UE Foto: PAP

Zakazowi eksportu mieli sprzeciwić się sekretarz energii Chris Wright, sekretarz skarbu Scott Bessent i sekretarz zasobów wewnętrznych Doug Burgum. Jednak jedna z osób znających kulisy rozmów mówi, że „Bessent to dobry żołnierz”. – Wyrazi swoją opinię, a potem ruszy naprzód – dodał sugerując, że sekretarz skarbu przyjmie ostateczną decyzję Trumpa w tej sprawie.

Politico zauważa, że zakaz eksportu oleju napędowego z USA może wejść w życie w momencie, gdy wiele krajów świata jest bardziej niż wcześniej zależne od dostaw ze Stanów Zjednoczonych (w związku z konsekwencjami wojny USA z Iranem i wojny Rosji z Ukrainą). – Zakaz eksportu diesla z USA pogłębiłby i tak już poważne napięcia na światowym rynku, a w krótkim okresie doprowadziłby do jeszcze większego wzrostu cen poza Stanami Zjednoczonymi – zauważył David Oxley, główny ekonomista ds. klimatu i surowców w Capital Economics.

– Niezależnie od tego nadwyżka diesla w USA może, paradoksalnie, zmusić amerykańskie rafinerie do zmniejszenia dostaw – potencjalnie w ciągu kilku tygodni – co sprawi, że zakaz eksportu będzie sam w siebie uderzał – dodał.