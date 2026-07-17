Benzyna coraz droższa, diesel jeszcze bardziej. Ceny rosną od początku lipca
– Powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz blokada Cieśniny Ormuz przełożyły się na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach. Efekty są już widoczne również na polskich stacjach. Podwyżki cen paliw obserwujemy od początku lipca – zauważyli analitycy.
Zwrócili uwagę, że w mijającym tygodniu ceny benzyny wzrosły o 24–27 gr za litr, a oleju napędowego – o 33 gr za litr. Średnie ceny paliw przekroczyły już 7 zł za litr.
– Jedynie ceny autogazu na dużej części stacji nadal spadały. Średnio za litr LPG płacimy obecnie 3,17 zł i może to być ostatni tydzień obniżek cen autogazu na stacjach – dodali analitycy.
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Ich zdaniem, jeśli ceny ropy i paliw na światowych rynkach utrzymają się na zbliżonym poziomie, w przyszłym tygodniu trzeba się liczyć z kolejnymi podwyżkami na stacjach.
Z prognozy analityków wynika, że najbardziej podrożeje olej napędowy – nawet o 57 gr, do poziomu 7,90 zł za litr. Ceny obu rodzajów benzyny wzrosną o ponad 20 gr. Benzyna Pb95 ma podrożeć o 21 gr, do 7,30 zł za litr, a Pb98 – o 28 gr, do 8,20 zł za litr.
Cena autogazu ma się natomiast ustabilizować na poziomie 3,17 zł za litr.
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