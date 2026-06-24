Władze rosyjskie przygotowują się do rozpoczęcia importu benzyn z Indii na dużą skalę, aby zaradzić brakom paliw w kraju. Gotowa jest już nowelizacja Kodeksu podatkowego, mająca na celu stabilizację rynku paliw w Rosji – informuje gazeta RBK.

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Rosyjska ropa wraca do Rosji jako indyjska benzyna

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dotacji budżetowych dla firm naftowych importujących paliwa. Dotacje te będą działać w ramach mechanizmu tłumienia cen, wprowadzonego osiem lat temu w celu utrzymania cen detalicznych paliw. Wysokość dotacji do importowanej benzyny produkowanej poza Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą – powołanym przez Kreml tworem składającym się z Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Kirgistanu i Armenii – będzie obliczana na podstawie ceny benzyny na rynku indyjskim oraz kosztu jej transportu z indyjskich portów. Projekt ustawy został wczoraj poparty przez Komisję Budżetu i Podatków Dumy Państwowej i może zostać przyjęty w drugim i trzecim czytaniu już dziś, 24 czerwca – poinformowało źródło.

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Gazeta RBK przypomina, że od agresji Rosji na Ukrainę to Indie stały się największym odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Przed wojną liczące ponad 1,2 mld mieszkańców Indie importowały z Rosji śladowe ilości ropy – 20 tys. baryłek dziennie. W zeszłym roku indyjskie rafinerie kupowały 1,5–2 mln baryłek dziennie, a w czerwcu 2026 r. zwiększyły import do rekordowych 2,66 mln baryłek dziennie. Tania i często importowana z naruszeniem zachodnich sankcji rosyjska ropa pozwoliła Indiom stać się znaczącym graczem na rynku paliwowym. Dziś Indie eksportują część ropy kupowanej z Rosji w postaci produktów naftowych – oleju napędowego, oleju opałowego i benzyny. Według szacunków Wood Mackenzie sprzedaż indyjskiej benzyny za granicą osiągnęła w zeszłym roku rekordowe 400 tys. baryłek dziennie. Dotąd głównymi klientami indyjskich rafinerii były kraje azjatyckie.

Ataki na rafinerie pogłębiają kryzys paliwowy w Rosji

Problemem dla rosyjskiego rynku są parametry paliwa z Indii. Według Reutersa indyjska benzyna zawiera 20 proc. alkoholu. To dwukrotnie więcej niż rosyjskie normy, które dopuszczają 10 proc. etanolu i zostały podniesione w zeszłym roku po serii ataków na rafinerie. W 2026 r. liczba ataków ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie osiągnęła rekordowy poziom: w maju zaatakowano 16 rafinerii, a w czerwcu co najmniej sześć kolejnych. W rezultacie wielkość przerobu ropy naftowej w Rosji spadła do najniższego poziomu od dwóch dekad, a produkcja benzyny zmniejszyła się o 25 proc.

Według Reutersa niedobór benzyny w Rosji wynosi obecnie jedną piątą krajowego zużycia. W dwóch trzecich rosyjskich regionów brakuje paliw, a w wielu wprowadzono reglamentację. Na okupowanym Krymie zamknięte zostały wszystkie stacje, a paliwo jest dostępne tylko dla służb ratunkowych. Rosja kupuje już benzynę z Białorusi, również produkowaną z rosyjskiego surowca, ale napływające ilości są niewystarczające, aby pokryć lukę w bilansie paliwowym. Według źródeł Reutersa niedobór wynosi 100–150 tys. ton miesięcznie, czyli około 3–5 tys. ton dziennie, podczas gdy dzienny niedobór benzyny sięga 25 tys. ton.