Rząd Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.
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Od czwartkowego poranka powoli odradza się ruch przez Cieśninę Ormuz. Pierwsze przepłynęły zablokowany od miesięcy szlak, małe jednostki towarowe,...
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
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Armatorzy statków zmagają się z wątpliwościami co do najbezpieczniejszej trasy wyjścia z Zatoki Perskiej, ponieważ Iran, Stany Zjednoczone i zachod...
Maksymalne ceny benzyny będą w środę nieco niższe niż we wtorek – górny pułap w przypadku benzyny Pb95 spadnie z 5,98 zł do 5,97 zł za litr, a w przypadku benzyny Pb98 z 6,69 zł do 6,68 zł za litr. Maksymalna cena oleju napędowego pozostanie bez zmian.
W czwartek, 18 czerwca, wznowiono ruch statków przez cieśninę Ormuz po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Projekt umowy obejmuje m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, przedłużenie zawieszenia broni oraz dalsze rozmowy o irańskim programie nuklearnym.
Inwestorzy zareagowali euforią na wieści o udrożnieniu kluczowego szlaku żeglugowego. Ropa gwałtownie staniała – w czwartek cena ropy gatunku WTI spadła poniżej 75 dol. za baryłkę, a we wtorek, 23 czerwca, wynosi 73,55 dol.
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