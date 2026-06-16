We wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk mówił o programie CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej, który obejmował m.in. obniżkę akcyzy oraz stawek VAT, a także stosowanie ceny maksymalnej paliw w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

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Koniec obniżonej akcyzy na paliwa

– To dużo kosztowało, ale zrobiliśmy to w interesie ludzi. Odeszliśmy wczoraj od tej części, która dotyczyła akcyzy, bo zakładaliśmy – i zakładaliśmy trafnie – że podpisanie porozumienia między Iranem a USA powinno nie tylko stabilizować, ale doprowadzić do spadku cen ropy naftowej i dzięki temu mamy sytuację, że paliwo jutro będzie w takiej samej cenie jak wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy – powiedział Tusk.

– W tej chwili odchodzimy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT – dodał szef rządu. Premier ocenił, że program został dobrze przygotowany i spełnił swoje zadanie. – Akcja była dobrze zaprojektowana i przyniosła dobry skutek – podkreślił.

Podatek od nadzwyczajnych zysków sfinansuje tarczę paliwową

Tusk zapowiedział również przyjęcie przez rząd podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

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– Zakładaliśmy, że wielkie firmy paliwowe w takich sytuacjach mają nadzwyczajne zyski. Takie kryzysy sprzyjają nie tylko wyższym cenom, ale także wyższym zyskom. I dlatego dzisiaj podejmiemy decyzję o podatku od nadzwyczajnych zysków, więc te firmy w dużej mierze sfinansują koszt CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią – powiedział premier.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmuje się projektem ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Zgodnie z projektem jego stawka ma wynieść 60 proc., wobec pierwotnie planowanych 75 proc.

Ministerstwo Finansów szacuje, że nowa danina przyniesie budżetowi około 4 mld zł, z czego 3,8 mld zł jeszcze w tym roku, a 200 mln zł w 2027 r. Według resortu środki te mają zrekompensować ubytek dochodów wynikający z obniżenia VAT i akcyzy w ramach programu CPN.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 sierpnia 2026 r.

W piątek opublikowano nowelizację rozporządzenia przedłużającą obowiązywanie obniżonych stawek VAT na wybrane paliwa do końca czerwca. Ministerstwo Finansów poinformowało jednocześnie, że nie przedłuży obniżki akcyzy na paliwa.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej obowiązuje od końca marca. W jego ramach stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty została obniżona z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego. Wprowadzono również mechanizm maksymalnych cen paliw na stacjach.

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że obniżka akcyzy kosztowała budżet państwa około 700 mln zł miesięcznie, natomiast obniżka VAT około 900 mln zł miesięcznie.