Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 85,97 dol. – niżej o 1,97 proc.

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Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 88,50 dol. za baryłkę, w dół o 2,08 proc. po czwartkowym zamknięciu sesji na najniższym poziomie od 2 miesięcy.

Ropa reaguje na możliwe porozumienie USA z Iranem

USA są bliskie zawarcia porozumienia z Iranem, co wzbudza oczekiwania inwestorów na dyplomatyczne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, trwającego już ponad 100 dni.

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Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA – blokadę irańskich portów.

Donald Trump oświadczył, że osiągnął „znakomite" porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane.

Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni.

Donald Trump podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Według prezydenta Trumpa na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei.

Donald Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.

Prezydent USA przekazał też, że zgodnie z porozumieniem ramowym Iran „nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej".

W jego ocenie ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia.

Donald Trump napisał wcześniej w czwartek w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które władze tego państwa zaakceptowały. Odwołał też amerykańskie ataki na Iran, które miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.

Teheran nie potwierdził oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia.

Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu „nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią".

„Wydaje się, że rynek coraz bardziej zakłada, że obie strony ostatecznie mają więcej do stracenia w wyniku porażki niż możliwego kompromisu" – powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

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„To nie oznacza jednak, że +transakcja+ USA–Iran jest bliska" – dodał. „Oznacza to po prostu, że rynek nie postrzega załamania porozumienia jako najbardziej prawdopodobnego scenariusza" – podkreślił.

Tymczasem w cieśninie Ormuz wciąż istnieje zagrożenie dla żeglugi, gdyż siły USA zestrzeliły w nocy dwa irańskie drony szturmowe, które najprawdopodobniej były skierowane przeciwko statkom handlowym.

Jeszcze wiele przeszkód na drodze ropy

Nawet jeśli obie strony – USA i Iran – osiągną porozumienie, na drodze do wznowienia normalnego transportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej – zdaniem analityków – stanie wiele przeszkód, w tym usunięcie min z cieśniny Ormuz i naprawa uszkodzeń infrastruktury energetycznej.

Na przedłużaniu się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie korzystają zaś traderzy – Trafigura Group i Vitol Group intensyfikują działania na rzecz zwiększenia sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej do krajów Azji, ponieważ produkcja surowca w Wenezueli solidnie rośnie.

Trafigura zaoferowała wenezuelską ropę naftową rafineriom m.in. w Korei Południowej, a ostatnio dostarczyła też ładunki tego surowca do Malezji.

Firma ta złożyła też Indiom ofertę dostaw ropy z Wenezueli z rabatem wobec cen ropy Brent.

Produkcja ropy naftowej w Wenezueli zbliżyła się obecnie do poziomów notowanych przed nałożeniem przez USA sankcji na wenezuelski przemysł naftowy w 2019 r.