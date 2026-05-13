Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Maksymalne ceny paliw na czwartek, 14 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,39 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,46 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 6,92 zł brutto za 1 litr

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,39 zł/l, dla benzyny Pb98 6,98 zł/l, a dla oleju napędowego 6,92 zł/l - wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim. Ceny te będą obowiązywać w czwartek, 14 maja. Foto: PAP

Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na stacjach będą podawane do końca maja

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów i Gospodarki podjęło decyzję o wydłużeniu niższych stawek VAT i akcyzy oraz maksymalnych cen paliw do 15 maja 2026 roku, „w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie”.

W środę minister finansów Andrzej Domański zapewnił dziennikarzy PAP, że program „CPN” będzie przedłużony do końca maja. - Co dalej, zobaczymy - stwierdził

Minister energii Miłosz Motyka uważa, że „wygaszanie” CPN powinno się przeprowadzić w dwóch etapach. – Mamy akcyzę, mamy VAT. VAT jest bezpośrednio powiązany z ceną maksymalną, więc myślę, że w takich krokach powinno się wygaszać ten program – mówił w TVN24.