Ogłoszenie dotyczy siedmiu obszarów, w tym strategicznych, położonych na południu i południowym wschodzie. Urzędnicy podkreślają, że w kraju znajdują się duże pokłady ropy (setki milionów baryłek) i gazu. Proponowane są umowy o współdzieleniu produkcji z państwową firmą Sonatrach, jedną z największych firm energetycznych Afryki odpowiadającą za około 26 proc. PKB Algierii i połowę wpływów budżetowych państwa.

Faza techniczna procesu rozpocznie się 1 czerwca, wówczas udostępnione zostaną dokumenty przetargowe i prezentacje. Oferty przyjmowane będą do 26 listopada, a kontrakty z państwową Sonatrachem mają zostać podpisane do końca stycznia przyszłego roku.

Algierski minister ds. węglowodorów Mohamed Arkab podkreśla, że nowa runda pomoże poprawić globalne bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniając jednocześnie pozycję Algierii jako dostawcy surowców energetycznych. Od czasu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie ceny węglowodorów gwałtownie wzrosły. Wpłynęły na to liczne uszkodzenia infrastruktury oraz zamknięcie Cieśniny Ormuz. Ograniczona została podaż. Trzeci eksporter gazu skroplonego na świecie, Katar, ogłosił 2 marca tymczasowe wstrzymanie produkcji LNG. Północnoafrykański kierunek importu w tej sytuacji jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.

Pożądany partner

Algieria planuje zainwestować 50-60 mld dolarów, aby podwoić produkcję gazu do 200 mld metrów sześciennych do końca tej dekady. Kraj już teraz jest największym eksporterem błękitnego paliwa spośród krajów afrykańskich. Po inwazji Rosji na Ukrainę dostawy z Algierii stały się ważnym kierunkiem zakupu surowca przez Unię Europejską, zastępując częściowo dostawy z Rosji. Algieria jest trzecim co do wielkości dostawcą gazu dla UE (po USA i Norwegii), Unia z kolei jest największym importerem algierskiego gazu.

W 2025 roku Algieria dostarczyła do Unii blisko 40 mld metrów sześciennych gazu, czyli około 13 proc. całego unijnego importu. Surowiec transportowany jest głównie rurociągami biegnącymi do Włoch i do Hiszpanii, ale wysyłany jest też w postaci LNG. Zarówno Rzym, jak i Madryt dążą do zwiększenia eksportu przez partnera z południa. Algieria pracuje też nad rozszerzeniem produkcji LNG. Obecnie wynosi ona około 25 milionów ton rocznie.

Kraj ten ma ogromny potencjał w zakresie energii odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, co zachęca Europę do podejmowania współpracy z jego władzami. 29 kwietnia minister energii i odnawialnych źródeł energii Algierii Mourad Adjal spotkał się z wysłannikiem ds. bezpieczeństwa dostaw energii i kluczowych surowców w belgijskim resorcie spraw zagranicznych, Geertem Muyllem. Rozmawiano o perspektywach współpracy w strategicznych obszarach związanych z energią, w tym o budowie elektrowni, dostawach sprzętu i rozwoju algierskiej sieci.

Pod koniec marca minister spraw zagranicznych Hiszpanii, José Manuel Albares Bueno, spotkał się z reprezentantami rządu Algierii, by rozmawiać o zwiększeniu dostaw gazu do Hiszpanii. – Algieria jest stabilnym, niezawodnym i stałym dostawcą gazu. Przez ostatnie trzy lata była głównym dostawcą gazu ziemnego dla naszego kraju – podkreślał. Hiszpański operator sieci gazowej Enagas informował, że algierski gaz stanowił blisko 30 proc. całkowitego importu do Hiszpanii w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

Również premier Włoch Giorgia Meloni była w marcu z wizytą w Algierii. Zapowiedziała wówczas, że oba kraje będą współpracować na rzecz zwiększenia dostaw algierskiego gazu. Algieria zaspokaja około 30 proc. włoskiego zapotrzebowania na gaz. Włochy produkują ponad 40 proc. energii elektrycznej z gazu, nic dziwnego, że prowadzą intensywne negocjacje z różnymi krajami, by zastąpić utracone dostawy LNG z Kataru.

Perspektywiczny region

Państwa północnoafrykańskie mają ogromne możliwości wytwarzania energii z OZE, południowi sąsiedzi UE znajdują się bowiem w pasie słonecznym. – Algieria, po podziale Sudanu, jest największym państwem Afryki i dysponuje ogromnymi obszarami o wysokim nasłonecznieniu, co w dłuższej perspektywie może uczynić ją jednym z liderów produkcji energii z fotowoltaiki – podkreśla Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). Jest też zapleczem gazowym Europy. Północna Afryka ma także stać się ważnym dostawcą zielonego wodoru do Europy.

Od 2015 roku obowiązuje strategiczne partnerstwo między UE a Algierią w zakresie energii. Obejmuje ono, poza współpracą w zakresie gazu ziemnego, kooperację w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej i integracji rynków. W ramach współpracy co roku odbywają się spotkania komisarza UE ds. energii z ministrem energii Algierii, działają też dwie grupy robocze (gazowa i energetyczna), odbywa się także forum biznesowe.