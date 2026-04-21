Cieśnina Ormuz została ponownie zamknięta w trwającej już od ponad miesiąca wojnie USA i Izraela z Iranem, co powoduje dalsze problemy z podażą ropy i gazu na świecie. Kryzys energetyczny dotknął także polski rynek, stąd rząd Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw, by ulżyć kieszeniom kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w Polsce. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grożą wysokie kary.

Reklama Reklama

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na środę, 22 kwietnia 2026 roku

benzyna Pb95 – 5,95 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,50 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,75 zł za 1 litr.

Oznacza to, że maksymalne ceny benzyny Pb95, Pb98 i oleju napędowego będą niższe niż we wtorek, 21 kwietnia, kiedy zostały ustalone na odpowiednio 6 zł, 6,54 zł i 6,92 zł za litr.

Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

„Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalane przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych” – wytłumaczył premier Donald Tusk.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Maksymalne ceny paliw na polskich stacjach zaczęły obowiązywać we wtorek, 31 marca. Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Cieśnina Ormuz znów zamknięta, ropa zdrożała

Konflikt na Bliskim Wschodzie znów się zaostrza. Mimo wstępnych porozumień pokojowych zawartych w ubiegłym tygodniu, Iran ogłosił w sobotę ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków komercyjnych oraz zapowiedział, że każda jednostka, która się do niej zbliży, będzie celem ataku. Przyczynić się do tego miały publiczne wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który relacjonował kulisy negocjacji w mediach społecznościowych i w rozmowach z dziennikarzami. Irańczycy mieli odebrać je jako próbę narzucenia narracji i przedstawienia ich jako strony, która już zaakceptowała ustępstwa.

Po tym, jak strona irańska ogłosiła ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz, Donald Trump poinformował, że USA przechwyciły i zajęły statek handlowy pływający pod banderą Iranu. W reakcji na zaostrzenie konfliktu globalny benchmark cen ropy wzrósł w poniedziałek o 5,4 proc. do poziomu 95,27 dol. za baryłkę. We wtorek cena nieco spadła – obecnie do 86,44 dol. za baryłkę.