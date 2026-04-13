Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. we wtorek 14 kwietnia benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,12 zł za litr, a olej napędowy 7,58 zł. Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

Reklama Reklama

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na 14 kwietnia 2026 r.:

benzyna Pb95 – 6,12 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,70 zł za 1 litr

olej napędowy – 7,58 zł za 1 litr

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Ceny ropy wzrosły w poniedziałek o ponad 7 proc., przekraczając 102 dol. za baryłkę

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 7,03 dol., czyli o 7,4 proc., do poziomu 102,23 dol. za baryłkę, po spadku o 0,75 proc. w piątek. Amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) zdrożała o 7,31 dol., czyli o 7,6 proc., do 103,88 dol. za baryłkę, po wcześniejszym spadku o 1,33 proc.

Prezydent Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że Marynarka Wojenna USA rozpocznie blokadę Cieśniny Ormuz po nieudanych negocjacjach z Iranem. Rozmowy nie doprowadziły do zakończenia wojny i zagroziły kruchemu, dwutygodniowemu zawieszeniu broni. Trump przyznał również, że ceny ropy i benzyny mogą pozostać wysokie aż do listopadowych wyborów uzupełniających w USA, co stanowi rzadkie uznanie potencjalnych konsekwencji politycznych decyzji o ataku na Iran sprzed sześciu tygodni.

– Ogłoszona blokada USA oznacza przyznanie, że podstawowe założenie zawieszenia broni – przynajmniej w interpretacji USA – czyli ponowne otwarcie cieśniny, jest na razie niewykonalne – powiedział Reuterowi Erik Meyersson, analityk banku SEB.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły rozpoczną wdrażanie blokady całego ruchu morskiego wchodzącego do irańskich portów i z nich wychodzącego w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego. Blokada będzie „egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wypływających, w tym wszystkich portów Iranu nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską” – poinformowało CENTCOM w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Jednocześnie USA zaznaczyły, że nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przemieszczającym się przez Cieśninę Ormuz do portów innych niż irańskie i z nich.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, że wszelkie jednostki wojskowe próbujące zbliżyć się do Cieśniny Ormuz zostaną uznane za naruszenie zawieszenia broni i spotkają się z „surową i zdecydowaną reakcją”.