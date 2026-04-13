Od wtorku zmiana na stacjach. Tyle zapłacisz za paliwo
Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. we wtorek 14 kwietnia benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,12 zł za litr, a olej napędowy 7,58 zł. Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.
Czytaj więcej
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej
Czytaj więcej
Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.
Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.
Czytaj więcej
Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 7,03 dol., czyli o 7,4 proc., do poziomu 102,23 dol. za baryłkę, po spadku o 0,75 proc. w piątek. Amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) zdrożała o 7,31 dol., czyli o 7,6 proc., do 103,88 dol. za baryłkę, po wcześniejszym spadku o 1,33 proc.
Prezydent Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że Marynarka Wojenna USA rozpocznie blokadę Cieśniny Ormuz po nieudanych negocjacjach z Iranem. Rozmowy nie doprowadziły do zakończenia wojny i zagroziły kruchemu, dwutygodniowemu zawieszeniu broni. Trump przyznał również, że ceny ropy i benzyny mogą pozostać wysokie aż do listopadowych wyborów uzupełniających w USA, co stanowi rzadkie uznanie potencjalnych konsekwencji politycznych decyzji o ataku na Iran sprzed sześciu tygodni.
– Ogłoszona blokada USA oznacza przyznanie, że podstawowe założenie zawieszenia broni – przynajmniej w interpretacji USA – czyli ponowne otwarcie cieśniny, jest na razie niewykonalne – powiedział Reuterowi Erik Meyersson, analityk banku SEB.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły rozpoczną wdrażanie blokady całego ruchu morskiego wchodzącego do irańskich portów i z nich wychodzącego w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego. Blokada będzie „egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wypływających, w tym wszystkich portów Iranu nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską” – poinformowało CENTCOM w komunikacie opublikowanym na platformie X.
Jednocześnie USA zaznaczyły, że nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przemieszczającym się przez Cieśninę Ormuz do portów innych niż irańskie i z nich.
Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, że wszelkie jednostki wojskowe próbujące zbliżyć się do Cieśniny Ormuz zostaną uznane za naruszenie zawieszenia broni i spotkają się z „surową i zdecydowaną reakcją”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas