Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest podyktowana ostatnia dynamika cen ropy naftowej.

Jak globalne rynki finansowe zareagowały na ostatnie wydarzenia geopolityczne.

Jakie rozróżnienia wprowadziły Stany Zjednoczone w kwestii blokady kluczowej cieśniny.

Dlaczego obecna reakcja rynków może różnić się od poprzednich podobnych sytuacji.

Jakie są przewidywania ekspertów dotyczące dalszych ruchów cen ropy oraz szerzej rynku finansowego.

Ropa naftowa drożała w poniedziałek rano o 7 proc. Notowania surowca gatunku Brent dochodziły do 103 dol. za baryłkę, a ropy gatunku WTI – do 104 dol. za baryłkę. Na giełdach azjatyckich doszło do spadków, ale były one dosyć umiarkowane. Koreański indeks KOSPI tracił ponad 1 proc. Kontrakty terminowe sugerowały, że amerykański indeks Dow Jones Industrial Average zacznie sesję od spadku o około 500 pkt. Rynek reagował w ten sposób na działania Stanów Zjednoczonych w Cieśninie Ormuz.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w niedzielę, że wojsko zablokuje cały ruch morski wjeżdżający i wyjeżdżający z irańskich portów w poniedziałek o godz. 10:00 czasu wschodniego USA. Dodało, że Stany Zjednoczone nie będą utrudniać ruchu statkom płynącym do i z portów innych niż irańskie. „Blokada będzie egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich narodów wchodzących lub wychodzących z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym wszystkich irańskich portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską” – oświadczyło CENTCOM w komunikacie. Prezydent USA Donald Trump zagroził wcześniej w niedzielę zablokowaniem Cieśniny Ormuz po tym, jak USA i Iran nie doszły do porozumienia kończącego wojnę podczas negocjacji w Pakistanie. Stwierdził wówczas, że nakazał Marynarce Wojennej znaleźć i przechwycić każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił Iranowi opłatę za tranzyt przez cieśninę.

Inwestorzy reagują inaczej niż wcześniej. Co zmieniło się na rynkach

Amerykańska decyzja o zablokowaniu kluczowej Cieśniny Ormuz wywołała znaną reakcję rynkową: gwałtowny wzrost cen ropy, wzrost rentowności obligacji i umocnienie dolara. Tym razem jednak reakcja była zauważalnie powściągliwa, z wyjątkiem ruchów na ropie. Czy to oznacza, że inwestorzy już mniej przejmują się skutkami wojny z Iranem?

– Istnieje przekonanie, że wiele z tego to taktyka negocjacyjna. Rynki osiągnęły szczyt niepewności. Funkcja reakcji nie jest już tak ekstremalna jak wcześniej – uważa Billy Leung, strateg inwestycyjny w firmie Global X ETFs. Jego zdaniem ostatnie ruchy na rynkach wskazują, iż inwestorzy przyzwyczajają się do szoków geopolitycznych, a zmienność maleje w porównaniu z poprzednimi tygodniami. – Myślę więc, że rynek teraz dokonuje lepszych wycen i ma lepsze zrozumienie motywów Trumpa – dodaje Leung.

– Nowe oświadczenie o blokadzie jest wyraźnym sygnałem dla rynków akcji, że konflikt z Iranem pozostaje niepewny, jednak traderzy traktują ten rozwój wydarzeń raczej jako taktykę negocjacyjną niż rzeczywistą realizację polityki lub długoterminowe rozwiązanie dla Cieśniny Ormuz – twierdzi Jeff Kilburg, prezes KKM Financial.

Analitycy oczekują, że ceny ropy ostatecznie spadną, gdy sytuacja geopolityczna się ustabilizuje, nawet jeśli krótkoterminowa zmienność będzie się utrzymywać.

– Jestem dość pewny, że ropa pójdzie w dół i ponownie zobaczymy ceny po 80 dol. za baryłkę – prognozuje Michael Yoshikami, analityk z firmy Destination Wealth Management.

– Wyższe ceny ropy odsuwają perspektywy łatwiejszej polityki pieniężnej, wywierając presję wzrostową na rentowności obligacji i dolara amerykańskiego. Jednak uważamy te zjawiska za tymczasowe, ponieważ wierzymy, że Stany Zjednoczone szukają sposobów na deeskalację – twierdzi natomiast Steve Brice, analityk Standard Chartered.