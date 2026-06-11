Jak podkreślono w komunikacie o nowych inwestorach, zgodnie ze strategią Anwim spółka ta koncentruje się na zwiększaniu zasięgu sieci Moya „z ambicją awansu na pozycję numer dwa na polskim rynku detalicznym”, a także na dalszym rozwoju działalności flotowej w skali europejskiej oraz na inwestycjach w elektromobilność.

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Umowa, którą podpisali akcjonariusze Anwim, w tym fundusz private equity Polish Enterprise Fund VIII zarządzany przez Enterprise Investors oraz założyciele spółki, dotyczy sprzedaży udziałów na rzecz europejskiej spółki joint venture, działającej w segmencie detalicznej sprzedaży paliw, którą tworzą Stonepeak i Energy Equation Partners.

Obecna transakcja, jak wyjaśniono w informacji, kończy jednocześnie etap współpracy z funduszem Enterprise Investors, rozpoczęty w 2018 r. „Finalizacja transakcji planowana jest na drugą połowę 2026 r. i pozostaje uzależniona od spełnienia standardowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych” - zaznaczyły strony porozumienia.

Jednocześnie w komunikacie podkreślono, że wsparcie nowych inwestorów zapewni Anwim „solidne zaplecze finansowe oraz dostęp do unikalnego międzynarodowego know-how”. Stonepeak jest jednym z czołowych globalnych podmiotów specjalizujących się w inwestycjach w infrastrukturę i aktywa rzeczowe. Energy Equation Partners to z kolei fundusz inwestujący w przedsiębiorstwa energetyczne. W 2025 r. oba te podmioty przejęły 65 proc. udziałów od Phillips 66 w sieci około 1 tys. stacji paliw JET w Niemczech i w Austrii.

Anwim i polska sieć stacji paliw Moya zmienia właściciela

„Pozyskanie silnych partnerów, którzy doskonale rozumieją specyfikę naszej branży, otwiera przed nami kolejny etap rozwoju i stwarza nowe możliwości dalszego umacniania pozycji rynkowej marki Moya” - ocenił prezes Anwim Rafał Pietrasina, cytowany w komunikacie.

Odpowiadający w Stonepeak za segment energy starszy dyrektor zarządzający Anthony Borreca zwrócił uwagę, że „Polska pozostaje rynkiem charakteryzującym się stabilnym, długoterminowym popytem na paliwa, a Anwim jest doskonale przygotowany, aby odpowiadać na te potrzeby dzięki zdywersyfikowanej ofercie, rozbudowanej sieci oraz wysokiej jakości infrastrukturze”. „Widzimy duży potencjał w Anwim oraz możliwość budowy wiodącej, niezależnej platformy multienergetycznej w Europie” - dodał Sari Haidar, partner inwestycyjny w Energy Equation Partners.

Anwim, działający na polskim rynku od ponad 30 lat, zajmuje się importem oraz hurtową i detaliczną dystrybucją paliw płynnych, obsługując rocznie - jak podaje – „wolumen sięgający około 3 mld litrów”. Spółka jest właścicielem i operatorem sieci stacji Moya, która liczy obecnie ponad 540 placówek i jest trzecią największą w naszym kraju, po sieciach stacji Orlenu i bp.