W podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawach paliwowych, mających na celu obniżenie przede wszystkim VAT-u i akcyzy, i wprowadzono także mechanizm cen maksymalnych, który będzie wpływał na kluczowych graczy na polskim rynku. Grupa Orlen, największy w Polsce koncern na rynku hurtowym i detalicznym paliw, zapowiada dostosowanie się do nowych regulacji. Dotychczasowe obniżki marż w detalu oraz promocje na stacjach spółki mają zostać utrzymane niezależnie od wejścia w życie rządowego pakietu paliwowego.

Rządowy pakiet zakłada obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., redukcję akcyzy na benzynę o 29 groszy i na olej napędowy o 28 groszy, wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw, ustalanej każdego dnia przez ministra energii, a finalnie spadek cen detalicznych o około 1,20 zł na litrze jeszcze przed świętami.

Mechanizm ceny maksymalnej paliw – jak to działa?

W nowelizacji ustawy o zapasach ropy zaproponowano rozwiązanie wprowadzające formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej, którą wyjątkowo rząd chce wprowadzić. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustala się jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm sześc., ustalonej na podstawie cen tych paliw stosowanych w poprzednim dniu roboczym przez 5 producentów lub handlowców mających największy udział tych paliw na rynku krajowym, powiększonej o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową, oraz kwoty tytułem pokrycia kosztów sprzedaży w wysokości 0,30 zł za 1 litr, powiększonej o podatek od towarów i usług. Ogłoszenie ceny maksymalnej będzie się odbywało za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu będzie obowiązywała następnego dnia po jego ogłoszeniu, z tym, że cena ogłoszona w dniu roboczym poprzedzającym sobotę, niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy jest stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach. – Ustalenie maksymalnej ceny detalicznej pomoże w eliminacji ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk polegających na zwiększeniu marży dzięki niższemu podatkowi VAT w cenie sprzedawanego paliwa – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

W kontekście wątpliwości wobec ustanowienia tzw. ceny maksymalnej wiceminister energii, Wojciech Wrochna, powiedział w Sejmie jeszcze podczas prac parlamentarnych, że celem nie jest poniesienie kosztów budżetowych po to, żeby cena pozostawała dla odbiorcy indywidualnego cały czas wysoka, tylko celem jest jej obniżenie i po to jest wprowadzany mechanizm ceny maksymalnej. – Bardzo istotnym elementem jest fakt, że to nie jest cena sztywna. Cena maksymalna dlatego będzie regulowana codziennie, bo odnosi się do globalnej ceny na rynkach hurtowych. (…) Będzie specjalny mechanizm, który będzie zawierał w sobie wysokość dopuszczalnej marży, która będzie elementem uelastyczniającym wszelkie wahania tych cen hurtowych. W efekcie będziemy mieli cenę maksymalną, która powinna zabezpieczyć odpowiedni zysk przedsiębiorcy, a jednocześnie nie doprowadzać do tego, że zmniejszenie podatku nie będzie odzwierciedlone – tłumaczył wiceminister Wrochna.

Orlen zapowiada, że pakiet CPN utrzyma przejrzystość cen na rynku

Orlen w przesłanym „Rzeczpospolitej” stanowisku wskazuje, że pakiet „Ceny Paliw Niżej” pozwoli zaoferować klientom najniższe możliwe ceny w okresie największego w historii światowego kryzysu cen paliw, z którym obecnie się zmagamy. – Pakiet został skonstruowany w sposób, który zapewnia klientom indywidualnym gwarancję przejrzystości w kształtowaniu cen, a jednocześnie zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie rynku hurtowego, co jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa paliwowego kraju. Dlatego oceniamy go jednoznacznie pozytywnie – wskazuje spółka.

Spółka jednocześnie przypomniała, że od początku globalnego kryzysu cenowego dąży do łagodzenia jego skutków. – Dlatego też marża na sprzedaży detalicznej oleju napędowego została ograniczona niemal do zera. Ponadto wprowadziliśmy obowiązującą we wszystkie weekendy do początku maja promocję obniżającą cenę litra tankowanego paliwa nawet o 35 gr. – wskazuje firma.

O ile mniej zapłacimy na stacjach?

Ceny oleju napędowego w hurcie oferowanego przez Orlen pierwszy raz od początku wojny na Bliskim Wschodzie spadły praktycznie dzień po dniu od 21 marca. Dopiero 27 marca te ceny wzrosły z 6 749 zł/m sześc. dzień wcześniej do 6 870 zł/m sześc. w piątek. W przypadku benzyny ceny te spadają od 20 marca i trend ten utrzymuje się nadal. W piątek 27 marca m sześc. kosztował 5 611 zł.

Te spadki w połączeniu z wciąż niskimi marżami detalicznymi (obniżonymi przez Orlen na olej napędowy niemal do zera) mogą przynieść kierowcom dużą ulgę, a w połączeniu z promocjami cena znacząco spadnie.

Według najnowszych danych (z 27 marca br.) analityków rynku paliw Reflex, kierowcy w Polsce płacili 26 marca 7,16 zł za litr Pb95 oraz 8,75 zł za olej napędowy. Prognoza cen na następny tydzień (30 marca – 3 kwietnia 2026 r.) wskazuje, że tylko w efekcie pakietu paliwowego popularna Pb95 będzie kosztować 5,98 zł/l (spadek o 1,18 zł/l), zaś olej napędowy 7,45 zł za litr (spadek o 1,30 zł/l).