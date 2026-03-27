W piątek, 27 marca, wieczorem prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy obniżające obniżających ceny paliw. Jak poinformował na platformie X rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz, Nawrocki złożył podpisy na pokładzie samolotu lecącego do Teksasu.

Wcześniej, tego samego dnia w piątek, 27 marca, Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów ustaw obniżających ceny paliw. Dzień wcześniej czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady parlamentu. W przypadku wejścia zmian w życie spadki cen na stacjach benzynowych mają wynieść około 1,20 złotego na litrze.

Skutki dla budżetu

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że obniżka VAT-u na paliwa oznacza spadek wpływów budżetu o 900 mln zł w ujęciu miesięcznym, a w przypadku akcyzy ten koszt to ok. 700 mln zł miesięcznie (razem 1,6 mld zł). Delegacja ustawowa pozwoli ministrowi finansów na zmiany stawek podatek na mocy dyrektywy do końca 30 czerwca. Jest to oczywiście znaczna kwota, ale z punktu widzenia budżetu jest to kwota do udźwignięcia, biorąc również pod uwagę wpływ wysokich cen ropy i benzyny na nastroje konsumentów. To kwestia, o którą również musimy zadbać – powiedział w piątek Domański, podczas konferencji Warsaw European Conversation 2026. Minister finansów ocenił, że istotne jest też utrzymanie dobrego nastroju gospodarce. – Bezrobocie w Polsce jest niskie, płace i sprzedaż detaliczna rosną. Z mojej perspektywy bardzo ważne jest więc, aby utrzymać tę dynamikę i nie pozwolić konsumentom zbyt długo zastanawiać się, czy stać ich na dodatkowe wydatki, czy nie – powiedział Domański.

Zmiana VAT, ale Bruksela wyrozumiała

Mimo że formalnie zmiana stawki podatku VAT wymaga zgody KE z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Bruksela nie będzie krytykować i upominać Polski w tej sprawie. – Komisja Europejska nie będzie ingerować w polskie przepisy. Nie ma tu zagrożenia dla rynku wewnętrznego, a kryzys energetyczny jest poważny. Szefowa KE Ursula von der Leyen już w liście na ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej apelowała o obniżenie opodatkowania nośników energii, a zmiany podatkowe są jednym z proponowanych narzędzi – słyszmy ze źródeł zbliżonych do KE.

Mniejszy VAT, akcyza i cena maksymalna

W uzasadnieniu do pierwszej przyjętej ustawy o podatku akcyzowym wskazano, że nowe przepisy mają wprowadzić podstawę prawną do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia, aby minister finansów mógł szybko reagować na pilną potrzebę obniżki akcyzy, z uwagi na obecną sytuację na rynkach paliw, związaną z wojną na Bliskim Wschodzie i wynikłe z tego skutki w postaci wzrostu cen paliw objętych akcyzą.

Zgodnie z ustawą, minister finansów będzie mógł obniżyć akcyzę na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, (...) uwzględniając sytuację gospodarczą państwa.

Zdaniem rządu, obniżenie akcyzy na paliwa ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym, logistycznym oraz rolnictwa.

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział redukcję akcyzy do minimum unijnego – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym. Wskazywał, że nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed Wielkim Piątkiem, przypadającym w tym roku 3 kwietnia.

Wiceminister finansów, Jarosław Neneman, poinformował w czwartek, że projekty rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę na paliwa są już przygotowane. Drogą rozporządzania także podatek VAT ma spaść z 23 proc. do 8 proc.

Druga z podpisanych przez prezydenta zmian w prawie, to nowelizacja ustawy o zapasach ropy zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy.

Zgodnie z nią, maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.