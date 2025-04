Ceny paliw stabilne albo nadal będą spadać

Na stacjach w nadchodzącym tygodniu możemy mieć do czynienia z cenową stabilizacją, z szansą na dalsze spadki kosztów tankowania autogazu. Według analityków e-petrolu przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 5,96-6,07 zł za litr dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 6,04-6,15 zł za litr oraz 3,06-3,12 zł za litr autogazu. W tym tygodniu zdarzeniem bez precedensu jest decyzja administracji w Białym Domu o nałożeniu ceł na większość produktów importowanych do USA – co ma w zamyśle pomóc chronić wewnętrzną produkcję, zbliżyć amerykańską gospodarkę do samowystarczalności i dać finansowy zastrzyk budżetowi. - W praktyce na horyzoncie majaczy już widmo globalnej wojny handlowej, która może spowodować wzrost inflacji, spowolnić wzrost gospodarczy i radykalnie obniżyć popyt na ropę i paliwa - uważa Jakub Bogucki.

Rzeczywiście reakcja na „Dzień Wyzwolenia” była gwałtowna – przecena na czwartkowej sesji dla ropy Brent wyniosła blisko 5 dol. Zdaniem Jakuba Boguckiego dalszy ciąg analogicznych zmian może następować w miarę wprowadzania odwetowych działań ze strony innych gospodarek.