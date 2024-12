Paliwa na stacjach najdroższe od 13 lat

Pomimo starań Kremla, by ograniczyć podwyżki cena paliwa na rosyjskich stacjach, w 2024 r. rosyjscy kierowcy i firmy transportowe stanęli w obliczu rekordowego od 13 lat wzrostu detalicznych cen benzyn po serii ukraińskich ataków dronów na rafinerie ropy naftowej.

Według Rosstatu (urząd statystyczny) od początku roku do 23 grudnia benzyna w Federacji Rosyjskiej podrożała średnio o 11 proc., do 60,57 rubli za litr(2,43 zł, przy średniej płacy na poziomie 3200 zł). Jednocześnie w odległych regionach Dalekiego Wschodu ceny o jedną czwartą przekraczały średnią rosyjską: 74,4 rubli za litr na Sachalinie, 74 ruble w Jakucji, 70,9 rubli na Kamczatce, 70,8 rubli w regionie Magadanu.

Na koniec roku wzrost cen benzyn będzie największy od 2011 roku, kiedy to według Rosstatu ceny na stacjach benzynowych wzrosły o 14,9 proc.. Dla porównania przez napaścią Putina na Ukrainę paliwa podrożały na rosyjskich stacjach o średnio 8,9 proc. (2021 r). Nawet w 2018 roku, w dobie kryzysu paliwowego, ceny benzyny rosły wolniej: roczny wzrost cen wyniósł wówczas 9,4 proc.