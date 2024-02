Paliwa z Rosji płyną do tych krajów szerokim strumieniem

Rekordowe dostawy do Brazylii

Jednak największym importerem rosyjskiego oleju napędowego okazała się w końcu stycznia Turcja. Tankowce dostarczyły do tureckich portów 241 tys. ton, co oznacza wzrost o 20 tys. ton w ciągu jednego tygodnia. Rosja była jedynym dostawcą drogą morską oleju napędowego do Turcji.



Największe ilości odebrały ​​terminale w Mersin (79 tys. ton), Marmara (57 tys. ton) i Yarimdzhi (37 tys. ton). Do rafinerii Tupras Izmit trafiło także 9 tys. ton oleju napędowego.

Rekordy importu rosyjskich paliw bije też wspierająca kremlowski reżim Brazylia. Odbiory w brazylijskich terminalach naftowych wzrosły 2,5-krotnie i wyniosły w ostatnim tygodniu stycznia 323 tys. ton. Wszystkie ładunki wysłano z portów bałtyckich, przede wszystkim z terminalu naftowego w Ust Łudze pod Petersburgiem.