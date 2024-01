NIK: Polska straciła miliardy na fuzji Orlenu z Lotosem

Orlen, w ramach realizacji środków zaradczych dotyczących fuzji płockiej spółki z Lotosem, zbył aktywa za kwotę wynoszącą co najmniej 5 mld zł mniej, niż ich faktyczna wartość - wynika z raportu po kontroli NIK, do którego dotarł Business Insider Polska. Szczególnie mało miał uzyskać ze sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej na rzecz Aramco, bo o około 3,5 mld zł poniżej tego co były warte. Według NIK, Saudyjczykom zakup tych udziałów, dokonany za kwotę 1,15 mld zł, zwróci się w zaledwie 15 miesięcy i to tylko z samej marży uzyskiwanej na sprzedaży wytwarzanych w Gdańsku produktów naftowych.

Kontrolerzy oceniają, że również inne aktywa dawnego Lotosu zostały zbyte poniżej szacowanej wartości rynkowej. Chodzi o sprzedaż biznesu biopaliwowego węgierskiej firmie Rossi Biofuel oraz zakładów produkujących asfalty i baz paliwowych na rzecz grupy Unimot.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin nierzetelnie nadzorował Orlen i Lotos

NIK badając fuzję Orlenu z Lotosem dodatkowo wziął pod lupę sprawy związane z prowadzeniem nadzoru nad tą transakcją i obiema spółkami. W tym kontekście stwierdził, że Jacek Sasin, minister aktywów państwowych prowadził nadzór w sposób nierzetelny.

Co więcej kontrolerzy negatywnie ocenili działania ministra w obszarze bezpieczeństwa paliwowego. Wprawdzie przyznali, że w latach 2018-2022 zapewniono ciągłość dostaw ropy i paliw, ale finalizacja fuzji i realizacja środków zaradczych spowodowały „istotne ryzyka dla bezpieczeństwa paliwowego Polski”. Chodzi m.in. o utratę przez nasz kraj wpływu na kierunki sprzedaży około 20 proc. benzyny i oleju napędowego. W efekcie paliwa te mogą trafić na rynki zagraniczne i tym samym mocno ograniczyć podaż nad Wisłą.