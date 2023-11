Grupa Orlen zabiega o nowe taryfy na gaz

Z drugiej strony Orlen musi płacić swego rodzaju daninę w postaci tzw. odpisu gazowego do FWRC. Jego wysokość jest uzależniona od wolumenu wydobycia gazu w Polsce. Po trzech kwartałach łączna wartość dokonanego odpisu gazowego wyniosła 9,5 mld zł. Do końca roku kwota ta może wzrosnąć do ok. 14 mld zł.

Z ostatnich danych wynika, że grupa Orlen sprzedała w III kw. 52,4 TWh gazu, z czego tylko 9 proc. do odbiorców taryfowych. Zimą ich udział jest większy. W I kw. br. wynosił 23 proc., a w IV kw. ub.r. – 20 proc., co jest konsekwencją zwiększonego zużycia gazu na cele grzewcze. Koncern zdecydowaną większość surowca sprzedaje jednak po cenach zbliżonych do giełdowych, chociaż historycznie różnie z tym bywało. W listopadzie PGNiG OD w ramach tzw. cennika Gaz dla Biznesu sprzedaje surowiec po 201,39 zł, a w grudniu ma to być 263,06 zł.