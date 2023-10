Orlen zaskoczył pracowników. Bożonarodzeniowe sowite premie we wrześniu

Pojawiają się jednak, niestety nie dające się do końca zweryfikować głosy, że Orlen mógł w ten sposób ominąć obiecywaną wypłatę premii za nadzwyczajne zyski. Takie głosy pojawiły się w komentarzach do informacji o wypłacie premii świątecznej we wrześniu (a więc w czasie, gdy w sklepach pojawiają się dopiero promocje na Wszystkich Świętych) – osoby podające się za pracowników Orlenu twierdzą, że premia świąteczna i premia za nadzwyczajne zyski miały być wypłacane osobno i sumarycznie być wyższe. Taki głos pojawił się choćby w komentarzu do relacji Michała Marszała na Instagramie.