Tak wygląda kryzys paliwowy w apogeum: 10 litrów na głowę

Kryzys na rynku paliw w Rosji spowodowany jest przez wojnę Kremla, skutkującą nie tylko kierowaniem większości krajowego oleju napędowego na potrzeby wojska, ale też wzrostem eksportu paliw, który przynosi Kremlowi pieniądze potrzebne na prowadzenie agresji na Ukrainie.

Szara strefa daje zarobić

Rosyjskie koncerny naftowe wypychają wszystko, co mają, na eksport. Rosnące ceny paliw na krajowym rynku, zamykanie stacji z braku surowca, czy – jak obecnie –wprowadzanie limitów, wywołuje coraz większe niezadowolenie zwykłych Rosjan.

W końcu września rosyjski reżim w końcu to zauważył i wprowadził ograniczenia na eksport produktów naftowych. Miało to zapewnić utrzymanie paliwa na krajowym rynku, jednak ta metoda rozwiązania problemu nie zadziałała – twierdzi ekspert ds. rynku ropy i gazu Michaił Krutichin w wypowiedzi dla agencji Unian.

"Okazało się, że koncerny naftowe zaczęły uciekać się do tak sprawdzonej metody, jak przemyt i wykorzystanie szarej strefy. Jak to działa? Paliwa są eksportowane do krajów, w których eksport jest dozwolony (...) do Kazachstanu, do Armenii, do Kirgistanu. A tam są odsprzedawane po wyższych cenach dalej w świat. Tymczasem w Rosji znowu brakuje paliwa. To znaczy, że kryzys trwa, pomimo działań rosyjskiego reżimu" – dowodzi.

"Po pierwsze, Rosjanie uczą się, i już nauczyli się, omijać takie zakazy i podobne obowiązki ochronne. Po drugie, tutaj ton nadają koncerny naftowe, a nie rosyjski rząd" – dodaje Krutichin.