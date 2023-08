Diesel w Rosji rekordowo drogi. Wszystko idzie na eksport

Na Międzynarodowej Giełdzie Towarowej w Petersburgu (SPIMEX) na podstawie handlu w poniedziałek cena oleju napędowego poprawiła rekord, przekraczając 60 tysięcy rubli za tonę, informuje RIA Nowosti.

Paliwo podrożało o 0,69 proc., do 60 344 rubli (2517 zł) za tonę. A to już czwarty rekordowy wynik od początku miesiąca. W tym samym czasie koszt benzyny AI-92 spadł o 0,94 proc. (ta ołowiowa benzyna wciąż króluje w wielu odległych obszarach Rosji) do 61 767 rubli, a AI-95 straciła 1,26 proc. Jej cena wyniosła 67 383 rubli za tonę.

Skroplone gazy węglowodorowe (LHG) potaniały o 2,64 proc., spadając do 20 307 rubli. Spadła również cena paliwa lotniczego - o 3,85 proc., do 65 tys. rubli. Olej opałowy podrożał o 0,73 proc. do 33 639 rubli.

Władze zapewniają, że rosyjscy kierowcy nie mają się czym martwić. W piątek ministerstwo energetyki komentując kolejny rekord giełdowej ceny oleju napędowego dla RIA Nowosti, poinformowało, że popyt na niego na krajowym rynku Rosji jest „w pełni zabezpieczony podażą, a produkcja przewyższa konsumpcję”.