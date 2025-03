Czytaj więcej Ceny Energii Zielony prąd dla gospodarstw domowych. Kolejna firma wprowadza do oferty OZE Respect Energy uruchamia sprzedaż energii pochodzącej z OZE, także dla gospodarstw domowych. Taką ofertę ma już mi.in. Tauron. Enea zapowiedziała, że wypuści swoją jeszcze w tym miesiącu. Mają one być atrakcyjniejsze względem zwykłych taryf.

Wprowadzenie cPPA do jednostek samorządu terytorialnego może przyczynić się do stabilizacji cen energii oraz wspierać rozwój lokalnych źródeł OZE. Kontrakt cPPA oferują długoterminowo energię po mniej więcej stałej cenie niezależnie od wahań rynku oraz sytuacji geopolitycznej, co ma szczególne znaczenie w obecnych realiach.

- Ułatwienie procesu zawierania umów cPPA przez jednostki samorządu terytorialnego może stać się ich game changerem na drodze do zielonych innowacji. Jednak JST nie zdecydują się na podpisanie cPPA, jeśli instytucje rządowe nie przyjmą odpowiednich regulacji prawnych mających na celu zwiększenie liczby zawieranych umów. Dlatego konieczne jest nie tylko edukowanie jednostek samorządu terytorialnego czym są cPPA i dlaczego te umowy mogą być dla nich korzystne, ale także pokazanie branży OZE, że tego typu umowy zawierane pomiędzy wytwórcami OZE a jednostkami samorządu terytorialnego będącymi odbiorcami są dla nich bardzo korzystne, z uwagi na fakt iż zamawiający publiczni to wiarygodni i pewni odbiorcy - dodaje Szymon Kowalski. wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.