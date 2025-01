Premier Donald Tusk zapowiada rozwój energetyki wiatrowej na morzu

Obecny podczas konferencji premier Donald Tusk powiedział, że projekt farmy wiatrowej Batlica 2, jako jeden z pierwszych otwiera rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. - Staramy się, aby energia była coraz tańsza, ale i czystsza. Jesteśmy na etapie rozwoju energetyki jądrowej i wiatrowej. Idea repowering, a więc zastąpienie starszych wiatraków to ciekawy pomysł, który będziemy chcieli zastosować – powiedział.

Morskie wiatraki nadzieją na 2025 rok?

Premier zapowiedział, że do 2040 r. rząd chce, aby powstało nawet 18 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. – Znakiem przełomu w 2025 r. jest m.in. ta inwestycja, ale także – o czym poinformował, mnie minister finansów, to wzrost gospodarczy w 2024 r., który przekroczył założenia i wyniósł 2,9 proc. PKB. Te dane to sygnał, że to dopiero początek – powiedział premier Tusk, dodając, że projekt morskiej farmy wiatrowej jest tylko potwierdzeniem, że energii w Polsce nie zabraknie. - Staram się, aby energia była coraz tańsza, ale i czystsza. Jesteśmy na etapie rozwoju energetyki jądrowej i wiatrowej. Idea repoweringu a więc zastąpienie starszych wiatraków na lądzie nowymi. Będziemy myśleli, jak wprowadzić w życie ideę repoweringu, czyli jak możemy zmieniać stare wiatraki na dużo bardziej wydajne niż w tej chwili. To ciekawy pomysł, który będziemy chcieli zastosować – powiedział. Szef rządu zapowiedział także, że 10 lutego ogłosi „ambitny program rozwoju Polski jako lidera wzrostu”.

Czytaj więcej OZE Polsko-duńska farma wiatrowa na Bałtyku powstanie. Jest decyzja Polska Grupa Energetyczna i Ørsted a więc udziałowcy spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 (Baltica 2) podjęli uchwałę w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ang. final investment decision, FID) rozpoczynającej fazę budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o planowanej mocy maksymalnej 1 498 MW.

Spięcie finansowania

Zgodnie z informacjami PGE, pierwsza energia w projekcie wygenerowana zostanie w I półroczu 2027 r., a oddanie do użytkowania całego projektu planowane jest na I półrocze 2027 r.Projekt Baltica 2 realizowany jest przez grupę kapitałową PGE wspólnie z grupą kapitałową Ørsted w formule wspólnego przedsięwzięcia, w którym każdy z partnerów posiada równy udział. Całkowity budżet projektu obejmujący wydatki inwestycyjne w fazie rozwoju i w fazie budowy oraz koszty operacyjne w fazie budowy szacowany jest na około 30 mld zł, przy czym wspólnicy odpowiadają za zapewnienie tego finansowania w równych proporcjach.

Część przypadająca na grupę kapitałową PGE zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz w formule finansowania projektowego (project finance) udzielonego przez konsorcjum 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym BGK, Europejski Bank Inwestycyjny (400 mln euro – red.) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. BGK udzielił finansowania PGE rzędu 3,9 mld zł na wkład własny oraz bezpośrednio spółce celowej PGE Baltica w wysokości 1,9 mld zł.