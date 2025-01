Nie będzie minimalnej odległości dla wiatraków stawianych blisko dróg

Wracając do propozycji zmian w prawie resortu infrastruktury pojawia się pytanie, czy zagrożenie dla dróg jest realne? Zapytaliśmy o to Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która podlega bezpośrednio Ministerstwu Infrastruktury. GDDKiA przyznaje, że zagrożenie ewentualnymi awariami turbin wiatrowych ulokowanych zbyt blisko dróg oceniono jako realne. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, które – jak wynika z naszych informacji – udało się wyjaśnić.

– Po konsultacjach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska doszliśmy do porozumienia. Naszą poprawkę do projektu ustawy wiatrakowej zmieniamy. Proponujemy jednokrotność maksymalnej wysokości wiatraka, jako parametr minimalnej odległości jego lokowania – od granicy pasa drogowego. Chcemy zachować balans między bezpieczeństwem ruchu drogowego, a koniecznością rozwoju zielonej energetyki – mówi „Rzeczpospolitej” Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Da to więc minimalną odległość sięgającą ok. 200 metrów. Co ważne, obecnie średnia minimalna odległość lokowania wiatraków od pasa drogowego wynosi ok. 300 metrów.

Projekt ustawy liberalizującej zapisy o lokowaniu farm wiatrowych od najbliższych zabudowań (zmiana odległości z 700 metrów na 500 metrów) jest obecnie na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wkrótce ma trafić na posiedzenie Rady Ministrów.