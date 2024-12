Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska 27 grudnia 2024 roku wchodzą w życie korzystne dla prosumentów zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To nowe zasady rozliczeń prosumentów w systemie net-billing, które mają zwiększyć opłacalność inwestycji w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Zmiany nie dotyczą właścicieli domowej fotowoltaiki, którzy rozliczają się w ramach poprzedniego systemu net-metering.

Jakie zmiany w fotowoltaice?

Nowelizując ustawę o OZE, wprowadzono możliwość powrotu do systemu rozliczeń opartego na średniej miesięcznej cenie energii elektrycznej (RCEm), dla prosumentów, którzy zaczęli wytwarzać energię przed 1 lipca 2024 roku. Po tej dacie weszło bowiem nowe rozliczanie energetyki wprowadzonej do sieci wedle stawek godzinowych (RCE). Teraz prosument będzie miał wybór. W zależności od profilu zużycia, dla niektórych prosumentów, ten mechanizm może ich chronić przed rozliczeniami po niższych, godzinowych cenach za energię elektryczną wprowadzaną do sieci.

- W ramach nowych przepisów wprowadzono możliwość przejścia prosumentów na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej (RCE), w którym ceny energii elektrycznej są uzależnione od rzeczywistej jej wartości rynkowej w danej godzinie. To rozwiązanie szczególnie opłacalne dla aktywnych prosumentów, których instalacje potrafią dostosować się do aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną na rynku energii – wyjaśnia minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Aby skorzystać z tej formy rozliczeń, należy złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu sprzedawcy energii elektrycznej.

Jednocześnie zostanie zwiększona wartości depozytu prosumenckiego w danym miesiącu kalendarzowym o 23 proc. i jej przyporządkowanie do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt ten to środki finansowe, które prosument otrzymuje za energię elektryczną wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej, którą może wykorzystać na zakup energii elektrycznej od sprzedawcy.