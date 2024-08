Jednak nie wszędzie te rekompensaty ruszyły. O tożsamą sprawę pytaliśmy ostatnio także wiceprezesa Polenergii Piotra Maciołka na konferencji wynikowej Polenergii za I kw. 2024 r. – To bardzo złożony problem i zależy, o jakim projekcie mówimy i jaką podpisaną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji ma dana instalacja OZE. Trudno nam jednoznacznie określić wysokość tych rekompensat, bo indywidualnie zależą one od danego projektu. Tam, gdzie tylko możemy, wnioski o rekompensaty składamy. Dotychczas nie dostaliśmy żadnych rekompensat, mimo że pierwsze nierynkowe redukcje OZE pojawiły się w poprzednim roku. Rozmowy z PSE trwają – mówił niedawno wiceprezes Maciołek.

Magazyny energii nadal nieopłacalne

Grupa Grenevia zwiększyła moc projektów magazynów energii z warunkami przyłączeniowymi o 1,6 GW – do 1,8 GW w I półroczu 2024 r. Lucjan Augustyn zastrzegł, że w obecnych warunkach rynkowych realizacja magazynów energii nadal pozostaje nieopłacalna.

– Magazyny energii mamy na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jeszcze przed decyzjami środowiskowymi. Co do ich realizacji, to sama budowa magazynów, bez wsparcia, jest dziś przy naszym koszcie kapitału nieopłacalna, bo okres zwrotu jest dłuższy niż termin wymiany baterii. Jednak koszt inwestycji do etapu RTB (ready to build – gotowe do budowy – red.) to grubo poniżej 10 proc. całości nakładów, a jednocześnie na rynku pojawiły się transakcje za projekty tego typu na etapie RTB za ponad 360 tys. euro za 1 MW. Dlatego na pewno chcemy doprowadzić nasze projekty do etapu RT – dodał Augustyn wskazując, że planowane zmiany w ustawie o rynku mocy (system wsparcia) pod kątem magazynów energii nie poprawią tej opłacalności.

W sumie Grupa Grenevia miała na koniec czerwca br. łączny portfel projektów OZE o mocy 5,33 GW (o 635 MW więcej niż na koniec 2023 r.), w tym 192 MW podłączone do sieci, 79 MW w budowie, 286 MW przygotowane do budowy oraz blisko 4,8 GW w rozwoju (w tym 587 MW w Niemczech).