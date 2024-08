Jak wynika z oświadczenia, do zdarzenia doszło w ramach projektu Dogger Bank A, położonego ponad 130 km od północno-wschodniego wybrzeża Anglii. Farma ta jest częścią projektu Dogger Bank Wind Farm. Udziałowcami projektu są firmy SSE Renewables (40 proc.), Equinor (40 proc.) i Vårgrønn (20 proc.).

Reklama

Firma GE Vernova poinformowała, że podczas eksploatacji odpadła jedna z łopat wiatraka. W maju doszło tam do podobnego incydentu.

Czytaj więcej OZE Cena za energię z wiatraków na morzu może uniemożliwić ich powstanie Lokalizacja projektów morskich farm wiatrowych kolejnej fazy rozwoju może uniemożliwić ich realizację przy tej cenie maksymalnej, którą proponuje rząd - mówi „Rzeczpospolitej” Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

To jednak nie koniec problemu łopat turbiny GE Haliade-X. W lipcu doszło do kolejnego incydentu w elektrowni wiatrowej Vineyard Wind u wybrzeży Massachusetts, kiedy to jedna z łopat pękła, a kawałki włókna szklanego trafiły do oceanu, a dalej trafiła na plaże.

Trudne chwile od dłuższego czasu dokuczają firmie. Już wcześniej, jeszcze przed tymi zdarzeniami produkująca łopaty do turbin wiatrowych w Goleniowe LM Wind Power Blades, a będąca częścią GE poinformowała w kwietniu, że zwalnia jedną czwartą załogi, czyli dwieście osób.