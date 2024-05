W ostatni dzień maja OZE zabezpiecza 50 proc. naszego zapotrzebowania na energię

Największy blok na węgiel kamienny w Polsce – należący do Enei B11 w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW – od 30 maja do 2 czerwca jest w nieplanowanym postoju ze względu na warunki eksploatacyjne. Operator obiektu – najprawdopodobniej – wykorzystuje długi weekend do drobnych napraw i przeglądu. Długi weekend to okres, kiedy zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, a jednocześnie mamy nadwyżki energii w ciągu dnia w związku dużą produkcją energii z OZE.

Czytaj więcej OZE Padł kolejny rekord w produkcji energii ze słońca Panele słoneczne odnotowały kolejny rekord produkcji energii. Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych 27 maja 2024 roku o godz. 12 instalacje fotowoltaiczne pracowały z mocą 11 382 MW, w godzinach 11-12 wyprodukowały 11 195 MWh energii.

Energia w 50 proc. z OZE

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, produkcja energii z OZE między godziną 12 a 13 wynosi 50,7 proc., z czego ok. 45 proc. to fotowoltaika. Pojawiły się ponownie nadwyżki energii, ale PSE udało się je przesłać do naszych sąsiadów w Niemczech i Szwecji, dlatego też nie ma dzisiaj konieczności redukcji mocy instalacji OZE.

Niemniej, mimo że sytuacja w polskim systemie energetycznym wydaje się być stabilna (mimo nieplanowanych przestojów bloków węglowych, jak tego w Kozienicach) w Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego (PRSP) do 2034 r. mowa jest o deficytach mocy do produkcji energii w systemie energetycznym już w 2025 r.

Bez ryzyk, ale z pytaniami

W kolejnych latach sytuacja miałaby się pogarszać. Jak mówi w kwietniowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes PSE, Grzegorz Onichimowski, co prawda blackouty nam nie grożą, ale jeśli chodzi o ograniczenia dostaw, to odpowiedź nie jest jednoznaczna.