Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE

Ukraińskie inwestycje w OZE pokazują, że to skuteczny sposób przeciwdziałania rosyjskim atakom na obiekty energetyczne. Ostatniej doby, dzięki słonecznej pogodzie Ukraina wyprodukowała nadwyżkę prądu.

Zielona energia na ratunek Ukrainie

Handel LNG to nie jedyny pomysł koncernu Achmetowa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nieustannie atakowanej przez rosyjskiego agresora Ukrainy. Kilka dni temu koncern ogłosił nowe inwestycje w OZE.

DTEK wydzierżawił ok. 205 ha gruntów pod budowę farmy wiatrowej Połtawa, o mocy 650 MW. Jak podało 4 maja biuro prasowe DTEK, koncern zakończył niezbędne procedury koordynacji i zatwierdzania dokumentacji urbanistycznej na poziomie lokalnym, aby móc kontynuować realizację projektu. Do Ukrenergo złożono pakiet dokumentów w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia 650 MW mocy wytwórczych do sieci operatora narodowego.

- Z przekonaniem zmierzamy w kierunku realizacji projektu Farmy Wiatrowej Połtawa. Zatwierdzenie szczegółowego planu terytorialnego (DPT) dla budowy, eksploatacji i utrzymania farmy wiatrowej Połtawa jest kolejnym etapem niezbędnym do kontynuacji rozwoju elektrowni wiatrowych w Ukrainie. Obecnie prowadzimy m.in. badania ornitologiczne i monitoring wiatru dla najnowszej inwestycji – poinformował Ołeh Sołowiej, zastępca dyrektora generalnego DTEK Renewables.

Agencja Unian przypomina, że koncern Rinata Achmetowa może w ciągu trzech lat dodać do systemu energetycznego Ukrainy 1,5 GW „zielonej” energii, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.