Polenergia wchodzi na rynek rumuński

Umowa przewiduje prawo nabycia przez Polenergię pozostałych 40 proc. udziałów w spółce w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. "Wejście do Rumunii to możliwość podwojenia mocy z wiatru i słońca, którymi dziś dysponujemy. Dzięki tej umowie Polenergia zajmie miejsce jednego z liderów energetyki odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej" mówi Dominika Kulczyk.