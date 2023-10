Globalna superpotęga energetyczna rodzi się na naszych oczach

Od legendarnego kartelu różni go jedynie to, że nie koncentruje się wyłącznie na ropie, ale „obsługuje” cały wachlarz rozmaitych surowców – o ile Arabia Saudyjska, Emiraty czy Iran mogą uchodzić za silnych graczy na rynku ropy, to już Argentyna czy Egipt są potęgami gazowymi, zwłaszcza uwzględniając ich przyszły, a nie obecny, potencjał. Argentyna, o czym już pisaliśmy wcześniej, posiada olbrzymie zasoby, które dopiero zaczynają być eksploatowane, a Egipt ma szansę stać się gazowym zapleczem Europy: kontrolowane przez Kair złoże Zohr to największe podmorskie pole gazowe w akwenie Morza Śródziemnego.

Oczywiście, BRICS nie przerodzi się w jakąś reinkarnację bloku wschodniego, którego przywódcy jeździliby do Pekinu po akceptację swoich planów czy reform. Trudno sobie wyobrazić w takiej roli Rosjan, czy nawet stosunkowo nacjonalistycznie nastawionych do niezależności swojego kraju Irańczyków – nie wspominając o regionalnych rywalach z New Delhi.

Wystarczy jednak, że partnerzy z BRICS będą podejmowali decyzje, samemu zadając sobie pytanie „co na to Pekin?” Trochę tak, jak cień chińskich przyjaciół cały czas pada na posowieckie satrapie Azji Centralnych, gdzie przywódcy mogą obrażać się na Zachód czy na Rosję, ale zawsze i wszędzie zadbają o komfort chińskich partnerów. Ponadto, z czasem mogą otworzyć się drzwi dla chińskiego kapitału w surowcowych sektorach państw-partnerów z BRICS, co pozwoliłoby budować bardziej bezpośredni wpływ na to, komu i za ile surowce są sprzedawane.

Zwielokrotnione nakłady

Bo też nie ulega wątpliwości, że sami Chińczycy – o ile poważnie deklarują chęć dokonania transformacji energetycznej – będą swój popyt na surowce redukować. Z deklaracji państwowych agencji w Pekinie – cytowanych przez dziennikarzy agencji Reuters – wynika, że do 2025 r. Państwo Środka chce uzyskiwać 33 proc. wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych. Według firmy EY, Chiny są już dziś – po USA i Niemczech – trzecim na świecie rynkiem energii odnawialnej.

Na OZE już dziś kierowane są niebagatelne środki: tylko w 2022 r. przeznaczono na inwestycje w tym sektorze równowartość niemal 40 mld dol., co oznaczało skok o 232,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Portal energy-storage.news szacował na początku października, że nakłady na magazyny energii zwiększyły się za Wielkim Murem w 2022 r. o 400 proc. w stosunku do 2021 r.

Co więcej, Chiny zaczynają odgrywać coraz większą rolę jako inwestor na rynku OZE daleko poza swoimi granicami. Opublikowany dwa lata temu raport African Climate Foundation, Natural Resources Defence Council oraz Global Development Policy Center Uniwersytetu w Bostonie szacuje chińskie inwestycje w OZE w Afryce na 13 mld dol. w latach 2000-2020. Przy czym w drugiej z tych dekad tempo wzrostu takich inwestycji przyspieszyło do średnio 26 proc. rocznie – z, kolejno, fotowoltaiką, hydroelektrowniami i farmami wiatrowymi na czele.