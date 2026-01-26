- Państwa UE ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek zakaz importu rosyjskiego gazu, który ma wejść w życie w 2027 r. Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia od rosyjskiego gazu – poinformował Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru.

Reklama Reklama

Agencja Reutera pisze, że decyzja ta nadaje moc prawną zobowiązaniu UE do zerwania więzi z jej byłym głównym dostawcą gazu, niemal cztery lata po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Węgrzy skierują sprawę zakazu do TSUE

Ministrowie państw UE zatwierdzili ustawę podczas poniedziałkowego posiedzenia w Brukseli, choć Słowacja i Węgry głosowały przeciwko. Węgry zapowiedziały, że skierują sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zakaz został zaprojektowany tak, by mógł zostać przyjęty wzmocnioną większością państw, co pozwoliło obejść sprzeciw Węgier i Słowacji, które nadal są silnie uzależnione od rosyjskich dostaw energii i chcą utrzymywać bliskie relacje z Moskwą.