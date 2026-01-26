Reklama

UE zatwierdza zakaz rosyjskiego gazu. Węgry zapowiadają walkę w TSUE

Kraje Unii Europejskiej w poniedziałek udzieliły ostatecznej zgody na plan wspólnoty zakazujący importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku, co umożliwiło wejście tych przepisów w życie.

Publikacja: 26.01.2026 11:06

Rosyjski gaz znika z Europy. Nowe prawo omija sprzeciw Węgier

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

- Państwa UE ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek zakaz importu rosyjskiego gazu, który ma wejść w życie w 2027 r. Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia od rosyjskiego gazu – poinformował Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru.

Agencja Reutera pisze, że decyzja ta nadaje moc prawną zobowiązaniu UE do zerwania więzi z jej byłym głównym dostawcą gazu, niemal cztery lata po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Węgrzy skierują sprawę zakazu do TSUE

Ministrowie państw UE zatwierdzili ustawę podczas poniedziałkowego posiedzenia w Brukseli, choć Słowacja i Węgry głosowały przeciwko. Węgry zapowiedziały, że skierują sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Gaz
Gaz
Europa żegna się z rosyjskim gazem. Wkrótce ma całkowicie zniknąć

Zakaz został zaprojektowany tak, by mógł zostać przyjęty wzmocnioną większością państw, co pozwoliło obejść sprzeciw Węgier i Słowacji, które nadal są silnie uzależnione od rosyjskich dostaw energii i chcą utrzymywać bliskie relacje z Moskwą.

Koniec z rosyjskim gazem w UE

Zgodnie z porozumieniem UE wstrzyma import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 roku, a gazu przesyłanego rurociągami – do 30 września 2027 roku.

Prawo przewiduje możliwość przesunięcia tego terminu maksymalnie do 1 listopada 2027 roku, jeśli dane państwo będzie miało trudności z napełnieniem magazynów gazu dostawami innymi niż rosyjskie przed rozpoczęciem zimowego sezonu grzewczego.

Czytaj więcej

Gaz
Gaz
Węgry kupią gaz w USA. Ale mało

Przed wojną na Ukrainie Rosja dostarczała ponad 40 proc. gazu zużywanego w Unii Europejskiej. Według najnowszych dostępnych danych UE w 2025 roku udział ten spadł do około 13 procent.

W 2025 r. import butanu i izobutanu do Polski podwoił się

Tymczasem w 2025 roku import butanu i izobutanu do Polski podwoił się – wynika z danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). Udział Rosji w imporcie tych frakcji zwiększył się z 64 do 70 procent.

W okresie 11 miesięcy 2025 r. do Polski trafiło ponad 270 tys. ton wyłączonego z europejskich sankcji na Rosję produktu o kodzie celnym CN 2901 1000, pod którym sprowadzany jest przede wszystkim izobutan i butan o czystości powyżej 95 procent.

Czytaj więcej

Surowce i Paliwa
Surowce i Paliwa
Unia Europejska: Nie chcemy surowców z Rosji ani teraz, ani nigdy

Nieobjęcie butanu i izobutanu sankcjami w 12. pakiecie sankcyjnym umożliwiło importerom obchodzenie embarga na LPG, które weszło w życie w grudniu 2024 r. Dwunasty pakiet sankcji UE objął bowiem zakazem import LPG z Rosji sprowadzany jako propan skroplony, butan skroplony, ale z wyłączeniem n‑butanu i izobutanu o czystości poniżej 95 proc., etylenu, propylenu, butylenu, butadienu skroplonego oraz mieszaniny propanu i butanu. LPG jest mieszaniną głównie propanu i butanu.

Według danych POGP udział Rosji w całkowitym poziomie importu LPG do Polski spadł z 44 proc. na koniec 2024 r. do ok. 13 proc. po 11 miesiącach 2025 r.

Źródło: rp.pl/ Reuters

