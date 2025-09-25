Rosyjskiemu reżimowi bardzo zależy na utrzymaniu prorosyjskich władz Serbii na swojej orbicie. Sektor energetyczny jest tym, czym Kreml chce przywiązać Belgrad do siebie. Rosyjski dyktator zapewnia, że „Moskwa pozostaje gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Belgradu”. Obecnie Gazprom zaspokaja 85 proc. zapotrzebowania Serbii na gaz.

Konsultacje na Węgrzech w sprawie gazu

Polityka serbskich władz może uniemożliwić krajowi członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela ma już dosyć problemów z prorosyjskim rządem Węgier, by w obecnej sytuacji geopolitycznej godzić się na jeszcze jeden podobny scenariusz.

Władze Węgier zapytają obywateli podczas konsultacji krajowych w październiku, co sądzą o odmowie polegania kraju na rosyjskiej energii. Pytanie jest tak sformułowane, że odpowiedź może być tylko jedna. Prorosyjski rząd od razu bowiem zaznacza, że rezygnacja z rosyjskiego gazu spowoduje podwyżki cen. Nieważne, że dziś zarówno ropa, jak i gaz na europejskim rynku nie są droższe od surowców z Rosji.

„Jedną z poruszanych podczas konsultacji krajowych kwestii jest wybór przez Węgry gazu z innych źródeł zamiast tańszej rosyjskiej energii, mimo że oczywiste jest, że rachunki za media również wzrosną” – powiedział Gergely Gulyas, szef gabinetu premiera Węgier na briefingu rządowym w czwartek.

Czy węgierskie konsultacje są uczciwe?

Konsultacje na Węgrzech rozpoczną się na początku października i będą koncentrować się głównie na polityce podatkowej. Jak przypomina agencja Prime, węgierski rząd w ciągu ostatnich 15 lat 15 razy „zasięgał opinii publicznej w ważnych kwestiach”. W ostatnich latach konsultacje koncentrowały się na przystąpieniu Ukrainy do UE, wpływie sankcji antyrosyjskich oraz ochronie suwerenności Węgier przed ingerencją Brukseli.

Jak podkreślają eksperci i węgierska opozycja, nie ma możliwości zagwarantowania uczciwych wyników takich konsultacji. W przeciwieństwie do referendów, konsultacje nie wymagają spełnienia progu frekwencji, a nadzór nad ich przebiegiem sprawują ludzie prorosyjskiego rządu.