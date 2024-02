W szwedzkim dochodzeniu udało się ustalić i potwierdzić okoliczności, które łącznie prowadzą do wniosku, że nie ma już powodu do kontynuowania szwedzkiego dochodzenia wstępnego, ponieważ można założyć, że szwedzkie sądy nie są właściwe”. (do rozstrzygnięcia tej sprawy red).

Przypomnijmy, że do eksplozji w Nord Stream i nie oddanym do użytku Nord Stream 2 doszło 26 września 2022 roku. Uszkodzone zostały dwie z czterech lezących na dnie Bałtyku rur Gazpromu. Z jednej nitki Nord Steram (działał od 2011 r) wydostał się gaz. Dania, Niemcy i Szwecja przeprowadziły wspólne śledztwo.

Duński patrolowiec w miejscu eksplozji na duńskich wodach, zauważył kilka dni przed incydentem rosyjskie statki, w tym jeden do prac na dużych głębokościach. Rosja nie bierze w dochodzeniu udziału. Dania odmówiła dopuszczenia rosyjskich śledczych do sprawy.

W prasie mnożyły się teorie dotyczące domniemanych sprawców wysadzenia. Amerykański Washington Post i niemiecki Der Spiegel, powołując się na anonimowych urzędników ukraińskich i unijnych, napisały, że eksplozję gazociągów koordynował były dowódca jednego z oddziałów Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Roman Czerwiński. Sam Czerwiński nazwał tę spekulację informacyjną.

Był też wątek polski i amerykański, ale najczęściej wskazywano na samych Rosjan, którzy byli zainteresowani w całkowitym i natychmiastowym odcięciu Unii od dostaw rosyjskiego gazu. Wysadzenie gazociągów pozwalało zerwać kontrakty i narzucać unijnym klientom nowe zasady i ceny. Ten domniemamy plan się całkowicie nie powódł. W pół roku kraje Unii znalazły nowych dostawców gazu.