W tym czasie zmienił się nie tylko amerykański prezydent i kanclerze Niemiec, ale i sytuacja geopolityczna w Europie. Szantaż Gazpromu wobec unijnych klientów, żądania płacenia w rublach za gaz, przerwanie dostaw, wreszcie agresja zbrojna na Ukrainę spowodowały, że wielu politykom i firmom spadły klapki z oczu. Niemcy, które podczas 15-letnich rządów Angeli Merkel nie zbudowały, pomimo wezwań własnego biznesu, ani jednego terminalu LNG, w ciągu roku dorobiły się czterech.

Amnezja opanowała Biały Dom

Dziś Donald Trump nie chce pamiętać, że o zatrzymaniu prac nad rosyjskim gazociągiem rozmawiał wtedy i z Angelą Merkel, i z ówczesnym kanclerzem Austrii, i z władzami Unii. Ten sam Władimir Putin, który w 2019 r. stał za inwestycjami Gazpromu i był wrogiem Trumpa, teraz jest zbrodniarzem wojennym ściganym międzynarodowym listem gończym za zbrodnie w Ukrainie, ale także równoprawnym partnerem do rozmów z Amerykanami.

Tym, o czym nie chce pamiętać nie tylko Donald Trump, ale też pomysłodawca przejęcia Nord Stream 2, przyjaciel Trumpa Steve Witkoff, jest fakt, że Nord Stream 2 budowany był pod potrzeby Niemiec i innych unijnych ówczesnych odbiorców rosyjskiego surowca. I nigdy nie dostał zgody ani Niemiec, ani Unii na rozpoczęcie pracy. Potrzebni są też chętni, którzy wrócą do sterowanego politycznie Gazpromu.

Biały Dom robi jednak wrażenie, że przejmie gazociąg rdzewiejący na dnie Bałtyku od czterech lat, w którego jednej nitce ziaje dziura spowodowana do dziś niewyjaśnioną eksplozją, i uruchomi go, aby sprzedawać rosyjski gaz. Komu i po co? Tego już w Białym Domu nikt nie wyjaśnia.

Aby gazociąg zaczął działać, potrzebna jest zgoda Unii i Niemiec. A tych w obecnej sytuacji nie będzie. Unia do 2027 r. zobowiązała się do całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu. Od marca rosyjski LNG nie może być nawet przeładowywany w unijnych terminalach.

Słowacja tnie zakupy gazu z Rosji

Proces ograniczania zakupów gazu z Rosji cały czas trwa. Słowacja – dotąd pewny punkt na mapie klientów Gazpromu, niemal przestała kupować gaz z Rosji. W lutym Bratysława kupiła gaz od Rosji za jedyne 141,3 tys. euro, co stanowi kwotę 1767 razy niższą od tej, za którą kraj ten zakupił gaz w styczniu tego roku. Był to najniższy poziom zakupów co najmniej od początku 1999 r.