Trump obniżył ceny gazu dla Europy. To dobry czas na zapełnienie magazynów

Europejskie magazyny gazu zakończyły sezon grzewczy 31 marca, będąc niemal w dwóch trzecich puste. Według stanu na 5 kwietnia (Gas Infrastructure Europa), magazyny na terenie Unii miały ponad 65 proc. wolnej pojemności. Ponad 40 proc. zapełnienia wykazywała Austria, Belgia, Włochy, Polska (42,1 proc., ale starczy na 7 proc. rocznego popytu), Hiszpania (64 proc., ale pojemność mniejsza od polskich).

Puste magazyny Ukrainy

Największe magazyny Europy – ukraińskie – są niemal puste. Pozostało jedynie 2,74 proc. zajętej pojemności, co starcza na zaspokojenie 4 proc. rocznego popytu. Tymczasem ukraińscy eksperci apelują do władz, by zniosły możliwość kupowania gazu po zaniżonych cenach przez ukraińskiego monopolistę – Naftogaz.

„Przedsiębiorstwa, które produkują energię elektryczną z gazu i zarabiają na tym pieniądze, muszą kupować ją po cenach rynkowych. Zniesienie świadczeń nie doprowadzi do ich ustania. Państwo musi pozwolić rynkowi działać bez zbędnych zniekształceń” – podkreślił wiceprezes ds. energetyki Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Ukraina) Aleksandr Trochimiec.

Wcześniej doradca premiera Ukrainy, Jurij Bojko, stwierdził, że przyciągnięcie prywatnych przedsiębiorców i rewizja mechanizmu dopłat do gazu, pomogą utrzymać bilans gazowy Ukrainy. Analitycy spodziewają się, że obecne niskie ceny gazu zachęcą poszczególne kraje Europy, w tym Ukrainę, do wpompowywania większej ilości gazu do magazynów.