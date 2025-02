Czytaj więcej Gaz Gaz drożeje w Europie, kraje sięgają po zapasy By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na gaz w związku z warunkami pogodowymi na początku 2025 roku, kraje Unii Europejskiej sięgnęły do zgromadzonych zapasów tego surowca. W tym roku przed sezonem grzewczym zgromadziły rekordowe ilości. I choć gaz na wolnym rynku podrożał, to zagrożenia, że go zabraknie, nie ma.

„Węgierskie dostawy stały się możliwe dzięki rosyjskiemu kredytowi i wsparciu funkcjonalnemu. Dziękuję przedstawicielom rosyjskiego ministerstwa energii za pomoc” – napisał na portalu społecznościowym, dodając, że w transporcie gazu uczestniczyć też będzie mołdawski operator państwowy Moldovagaz. Podziękował UE za ofertę pomocy. Gaz trafi do obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw, posłuży do produkcji ciepła i prądu.

Naddniestrze pozostaje bez gazu od Nowego Roku. Naftogaz nie przedłużył kończącej się w 2024 r. umowy z rosyjskim agresorem na tranzyt rosyjskiego surowca. Jak podkreślił prezydent Ukrainy – rosyjski surowiec już nigdy przez Ukrainę nie popłynie.

Gazprom wstrzymał dostawy do Mołdawii pod pretekstem niespłacenia przez Kiszyniów długu (709 mln dol.) i nie szukał innych możliwości dostaw gazu rurociągami do Naddniestrza, gdzie od kilku lat był jedynym dostawcą. Prorosyjscy separatyści radzili ludności, by grzała się przy ogniskach. Zamknięte zostały szkoły, przedszkola, urzędy itp. W połowie stycznia okazało się, że Gazprom chce kupić gaz na wolnym rynku. Pomoc dla Naddniestrza deklarował prezydent Wołodymyr Zełenski, ale tu także nie było reakcji.