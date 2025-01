Od napaści Putna na Ukrainę europejski rynek gazu zmienił się nie do poznania. Gazprom spadł do roli trzeciorzędnego gracza. Zużycie gazu w Unii zmniejszyło się bez uszczerbku dla odbiorców. Rosyjski gaz traci ostatni gazociąg do Unii. Ukraina zamienia się w hub LNG dla Europy Wschodniej i Północnej.

Dodał, że Ukraina chętnie „pozwala Azerom zarabiać na swojej produkcji gazu”. Ukraina i Azerbejdżan mają doskonałe stosunki. Szef państwa zauważył, że Ukraina nigdy nie odmawiała tranzytu gazu z innych krajów, za wyjątkiem kraju-agresora.

„Chętnie pomożemy Słowacji i innym krajom, jeśli nie chodzi o gaz rosyjski. Możemy to zrobić dość szybko. Możemy podpisać umowę i szybko wszystko zorganizować, gdy tylko usłyszymy sygnał i od ludzi w Tyraspolu, i od ludzi na Słowacji, i od ludzi w innych częściach Europy”, podkreślił Zełenski.

Ukraińska pomoc Mołdawii

Zełenski stwierdził, że Ukraina ma węgiel i może go dostarczyć Mołdawii i do separatystycznego Naddniestrza, które Gazprom pozbawił dostaw gazu. „Możemy oddać Tyraspolowi, jeśli naprawdę chcą, żeby ludzie mieli prąd. Oni (separatyści rosyjscy -red), mogą rozgłaszać, że ten nasz węgiel nie nadaje się technicznie, ale sami używają, nawiasem mówiąc, węgla ukraińskiego. To antracytu, który rosyjski agresor ukradł po zajęciu ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego” – podkreślił Zełenski. Dodał że, jeśli nieuznane Naddniestrze nie będzie wiedziało, jak wykorzystać inny gatunek węgla, to Ukraina jest gotowa wysłać tam specjalistów. „Jesteśmy na to gotowi. Przeprowadziliśmy już konsultacje w tej sprawie ze stroną mołdawską, a swoją drogą Tyraspol o tym wie, wiedzą o tym również jego mieszkańcy i jeśli będzie to potrzebne, wyślemy tam ekipę naszych ludzi, którzy są „Na tej stacji (elektrowni na lewym brzegu Dniestru – Unian) wszystko to będzie robione bardzo szybko” - powiedział Zełenski. Obwód tyraspolski potrzebuje około 200-220 megawatów energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców, natomiast elektrownia cieplna w nieuznanym przez świat Naddniestrzu jest w stanie wyprodukować około 2 gigawatów, czyli więcej, niż potrzebują ludzie. „Jeśli damy im węgiel, jesteśmy gotowi negocjować niską cenę, nawet za darmo, jeśli zamiast tego węgla dostaniemy prąd. To jest uczciwe podejście” – podkreślił Zełenski.