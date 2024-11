Firmy obawiają się, że nadal będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami gazu

Po trzech kwartałach łączny import gazu zrealizowany przez grupę Orlen do Polski wyniósł 9,6 mld m sześc. wobec 10,2 mld m sześc. w tym samym czasie 2023 r. Do tego należy dodać wydobycie własne w naszym kraju, które spadło do 2,4 mld m sześc. z 2,5 mld m sześc. Kolejna istotna sprawa dotyczy wypełnienia magazynów gazu. Na koniec września było w nich 2,4 mld m sześc. surowca, podczas gdy rok temu – 3,3 mld m sześc. Z danych operatora polskich magazynów gazu, czyli Gas Storage Poland, wynika jednak, że dziś są one wypełnione w 96 proc., co oznacza zgromadzenie 3,2 mld m sześc. błękitnego paliwa. W efekcie problemów z dostawami gazu do finalnych odbiorców w Polsce być nie powinno. W tym kontekście warto też pamiętać, że gwałtowny wzrost cen surowca powoduje istotne ograniczenie popytu, co doskonale było widać m.in. dwa lata temu, gdy kursy błękitnego paliwa były rekordowo wysokie.

Orlen nie informuje, jaki wpływ na jego działalność mają obecne wzrosty cen gazu. Co do zasady wiadomo jednak, że pozytywnie oddziałują na zyski wypracowywane w biznesie wydobywczym i negatywnie w rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. W obszarze obrotu i magazynowania wpływ zmian cen gazu nie jest już tak jednoznaczny.

Uwaga na niespodziewane wydarzenia geopolityczne

Tauron ocenia, że w tym roku głównymi czynnikami podtrzymującymi wzrosty cen gazu są wydarzenia związane z konfliktami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie oraz warunki pogodowe w Azji, które zwiększyły zapotrzebowanie na surowiec w tym regionie świata. Dodatkowo koncern wskazuje na niską w III kwartale produkcję realizowaną przez elektrownie wiatrowe w Europie oraz spadające temperatury powietrza. „W przypadku mroźnej zimy, wzrostów cen na rynkach powiązanych, np. praw do emisji CO2, niespodziewanych wydarzeń związanych z konfliktami oraz zmniejszeniem się podaży gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego lub LNG drogą morską, istnieje prawdopodobieństwo, że ceny nadal będą sięgały powyżej 45 euro za MWh” – szacuje zespół prasowy Tauronu.

Katowicka grupa jest aktywnym uczestnikiem rynku gazu w Polsce, w związku z czym stara się przewidywać zmiany cen surowca i na nich budować wartość dodaną. Zapewnia, że wysokie ceny nie mają znaczącego wpływu na jej wyniki finansowe, bowiem główną działalnością koncernu jest wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja energii. Gaz wartościowo prezentuje mały udział w wynikach grupy, ponieważ stanowi działalność dodatkową. „Dla naszych klientów dostawy gazu zabezpieczyliśmy już jakiś czas temu bądź zabezpieczamy je na bieżąco po cenach rynkowych. Na bieżąco analizujemy fluktuację cen gazu, starając się antycypować ewentualną zmianę trendu cenowego” – przekonuje Tauron.

W zgoła odmiennej sytuacji jest grupa Azoty. – Gaz ziemny stanowi podstawowy surowiec do produkcji nawozów, w przypadku kosztów wytworzenia nawozów azotowych to około 60 proc. sumy kosztów. Koszt zakupu gazu to podstawowy czynnik determinujący konkurencyjność obok pozostałych kosztów energetycznych (ciepła i energii elektrycznej), kosztów emisji, które w UE wynikają z wdrożonego systemu handlu emisjami ETS – informuje Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa Azotów. Po trzech kwartałach koncern na zakup błękitnego paliwa wydał 2,14 mld zł, co oznaczało spadek tego kosztu w ujęciu rok do roku o 21,7 proc. Porównując sam III kwartał, widać już jednak zwyżkę o 28 proc. (do 832 mln zł). Koncern 76 proc. nabywanego gazu zużywa do produkcji nawozów, 18 proc. do wytwarzania produktów chemicznych i 6 proc. do tworzyw.

Azoty nie za bardzo mają też możliwości prowadzenia w pełni swobodnej polityki zakupowej w zakresie gazu. Główna przyczyna to trudna sytuacja finansowa koncernu, ale nie tylko. – Z racji ograniczeń wynikających z ustawy o zapasach obowiązkowych gazu od 2017 r. nie importujemy surowca bezpośrednio. Poza niewielkimi ilościami kupowanymi na TGE dominującym dostawcą jest Orlen – przyznaje Darnobyt. Przekonuje, że konsumpcja gazu w fabrykach grupy jest stabilna w trakcie roku i odmiennie niż w energetyce nie podlega sezonowości. W efekcie ma być to duża zaleta dla dostawcy Azotów, gdyż jego grupa jest stałym i bezpiecznym odbiorcą.