Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący pieców na gaz. Zmiany od 1 stycznia

Komisja Europejska wydała pierwsze wytyczne, które wspierać mają kraje Unii Europejskiej we wdrażaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o wymóg dotyczący zaprzestania stosowania najpóźniej do 1 stycznia 2025 roku wszelkich zachęt finansowych do instalowania nowych samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi.