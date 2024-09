W Polsce pozew przeciwko Gazpromowi na 1,5 mld euro złożyła spółka EuRoPol Gaz, zarządzająca polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa, który tłoczył gaz z Syberii Zachodniej do odbiorców w Polsce i Niemczech. W Czechach Net4gas i Innogy Energie wystąpiły z roszczeniami wobec Gazpromu z tytułu niedostarczonego gazu: pierwsza firma żąda 113 mln euro, zaś druga 78 mln euro. Z kolei w Szwajcarii z roszczeniami zgłosili się handlujący gazem DXT Commodities i Axpo Solutions: ich łączna kwota roszczeń sięga prawie 1 mld euro.

W Holandii operator transportu gazu Gasunie Transport Services żąda od Gazpromu 275 mln euro. Kolejny pozew z tytułu niewykorzystania zarezerwowanych mocy gazowych złożyła spółka BBL Company V.O.F. Na Słowacji ZSE Energia i Vychodoslovenska energetika zdecydowały się pozwać Gazprom, a w Bułgarii zrobił to narodowy operator Bulgargaz. Bułgarska spółka żąda 400 mln euro za zerwanie przez Rosjan kontraktu.

Łączna kwota roszczeń wobec Gazpromu przekroczyła jego przychody netto ze sprzedaży gazu na wszystkich rynkach zagranicznych: to 10 mld dol. rocznie z dostaw do Europy i Turcji, 7 mld dolarów z dostaw do Chin i 2 mld dolarów z eksportu do krajów WNP i Azji Centralnej, oszacowała firma BCS, cytowana przez opozycyjny „The Moscow Times”.

Firmy zajmują konta rosyjskie

Wielomiliardowe roszczenia stwarzają ryzyko zajęcia płatności na rzecz Gazpromu w Europie, ostrzega analityk Alfa Bank Nikita Błochin: firmy żądające odszkodowań mogą próbować przejąć pieniądze, które przekazują spółce pozostali nabywcy rosyjskiego gazu. Do takiej sytuacji mogłoby dojść zwłaszcza w Austrii, gdzie pod koniec maja narodowy operator gazowy OMV informował o próbach „przechwytywania” płatności na rzecz Gazpromu. Płacą wciąż Rosjanom, zasilając wojnę Putina także Węgrzy, Słowacy i Włosi, otrzymujący gaz przez Ukrainę. Od przyszłego roku to ostatnie połączenie będzie już niemożliwe.

- Dla rosyjskiej firmy obecna sytuacja wróży dalsze ograniczenie działalności w Europie – ostrzega Błochin. W ubiegłym roku Gazprom wpompował na rynek europejski zaledwie 28 mld m3 gazu – co stanowi najmniejszą ilość od końca lat 70. XX wieku. Całkowity eksport tego kraju wyniósł zaledwie 69 mld m3 i był najniższy od 1985 roku. Po raz pierwszy od końca lat 90. Gazprom zakończył rok stratą netto, a jej wielkość – 629 miliardów rubli (ok. 26 mld złotych) – stała się rekordem w całej historii firmy. Wszystko to efekt działań Kremla – wywołanej przez Putina wojny.