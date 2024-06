Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził spółce Gaz-System taryfy przesyłowe gazu ziemnego na 2025 r. Stawki obejmujące surowiec wysokometanowy (jest powszechnie wykorzystywany na krajowym rynku zarówno przez firmy jak i gospodarstwa domowe), transportowany siecią państwowej spółki, wzrosną o 19,3 proc. w punktach wejścia i o 3,2 proc. w punktach wyjścia. Nowe opłaty skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w 2025 r. kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej oraz uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową.

Reklama

Wzrosną stawki za gaz wysokometanowy i spadną za zaazotowany

Podwyżka taryf za gaz wysokometanowy jest kolejną z rzędu. Te obowiązujące w tym roku (zatwierdzono je w grudniu 2023 r.) wzrosły o 6,8 proc. zarówno w punktach wejścia jak i wyjścia. Jako powód podwyżek podano wówczas zmianę kosztów zakupu usług magazynowania błękitnego paliwa oraz aktualizację wartości zwrotu z zaangażowanego kapitału. Wzrost taryf przesyłowych gazu wysokometanowego najbardziej dotknie kluczowych jego odbiorców, czyli m.in. takie koncerny jak: Orlen, Azoty, PGE i Tauron.

Czytaj więcej Gaz Małe szanse na hub gazowy w Polsce. Jakie są bariery? Spółki od lat wymieniają te same bariery utrudniające powstanie nad Wisłą regionalnego centrum handlu błękitnym paliwem. Tymczasem korzyści z jego budowy mogliby odczuć wszyscy uczestnicy rynku.

W przyszłym roku spadną za taryfy przesyłowe dotyczące gazu ziemnego zaazotowanego. Jest on głównie transportowany i wykorzystywany przez finalnych odbiorców w zachodniej Polsce (kluczowym jego odbiorca jest KGHM). Zniżki wyniosą 10,4 proc. w punktach wejścia i 17,7 w punktach wyjścia. Dla porównania, opłaty obowiązujące w tym roku wzrosły o 5,4 proc., zarówno w punktach wejścia jak i wyjścia.

Mocno zdrożeje transport gazociągiem jamalskim

Zdecydowanie największe zmiany przewidziano jednak w odniesieniu do taryf przesyłowych gazu ziemnego wysokometanowego obejmujących polski odcinek systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa. W tym przypadku opłaty na wejściu do sieci wzrosną aż 139,8 proc. oraz 151,5 proc. na wyjściu. „Znaczny wzrost stawek opłat wynika ze zmiany funkcji gazociągu, tzn. zaprzestania tranzytu paliw gazowych i ograniczenia zamówień składanych przez użytkowników. Obecnie gazociąg jamalski nie jest wykorzystywany do dostaw z kierunku wschodniego” - napisano w komunikacie URE. Polski odcinek gazociągu Jamał-Europa należy do kontrolowanej przez Orlen spółki SGT EuRoPol Gaz. Gaz-System jest jednak jego operatorem i to on wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf.