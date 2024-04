Chiny dostały z Gazpromu wielką zniżkę na gaz. Węgrom to się nie spodoba

Gazprom, by utrzymać się na jedynym obecnie dla Rosjan dużym rynku, zgodził się dać Chinom wyjątkowo wysoki rabat na sprzedawany tam rosyjski gaz. Co najmniej do 2027 roku wyniesie on 28 proc. w stosunku do ceny z kontraktów z odbiorcami z Europy.