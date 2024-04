Rosyjski LNG pod finansową ścianą

Czytaj więcej Gospodarka Te sankcje naprawdę Rosję zabolą. Londyn uderza w bogaczy, LNG i dostawy broni Wielka Brytania rozszerzyła sankcje wobec Rosji i Białorusi. Od dziś obowiązują wobec 50 nowych firm i osób. To także podmioty tureckie, chińskie i białoruskie. Sankcje wprowadzono także wobec zakładów LNG i zarządów diamentowego Alrosa i gazowego Novateku.

Kreml już wielokrotnie ogłaszał plany zwiększenia produkcji LNG do 100 mln ton do 2030 r., czyli trzykrotnie więcej aniżeli niż wyprodukowano w minionym roku. Celem jest zwiększenie rosyjskiego udziału w gazowym torcie LNG do 2035 r. do poziomu 15–20 proc. Obecnie udział ten, według corocznego raportu energetycznego BP, wynosi 7,4 proc. Dla porównania, udział Australii to 20,5 proc. a USA — 19,2 proc.

Sankcje blokują Arctic LNG-2

Osiągnięcie wywindowanego wysoko celu zostało jednak „znacznie utrudnione przez zachodnie sankcje”. W kwietniu 2022 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz dostaw sprzętu LNG do Rosji. A jesienią 2023 roku jeszcze bardziej rygorystyczne środki zastosowały Stany Zjednoczone, które umieściły konkretne projekty na swojej czarnej liści. Znalazł się tam m.in Arctic LNG-2 koncernu Novatek, co przesunęło oddanie tej inwestycji do użytku o co najmniej dwa lata (miała rozpocząć pracę w tym roku).

Już w czerwcu 2022 roku szef i współwłaściciel Novateku Leonid Michelson mówił, że rosyjskim przedsiębiorstwom brakuje wsparcia państwa dla prac badawczo-rozwojowych dotyczących własnej produkcji urządzeń dla zakładów LNG.

Kreml pozostał głuchy na te żądania, bo dochody państwa coraz bardziej pożera rozpętana przezeń wojna. Dlatego Novatek ostatecznie zdecydował się na finansowanie badań i rozwoju u tych producentów, którym ufa, powiedział Michelson jesienią 2022 roku. Oszacował kwotę niezbędnego finansowania na 23–30 mld rubli.