Unia importuje coraz mniej LNG. Wiemy, dlaczego

Kraje Unii Europejskiej ósmy miesiąc z rzędu ograniczają import LNG, w lutym jego wolumen spadł o 12 proc., do 10 mln ton – wynika z raportu Forum Krajów-Eksporterów Gazu (GECF — Gas Exporting Countries Forum).

Reklama

Ciepła pogoda i drożyzna w Azji

Miesięczna wielkość importu również zmniejszyła się w porównaniu z poziomem z lutego 2022 r. Zdaniem autorów raportu spadek zakupów LNG w Europie wynika ze spadku zużycia gazu. Wpływ ma także wyższa cena gazu skroplonego na rynku spotowym LNG w regionie Azji i Pacyfiku w porównaniu z Europą.

Czytaj więcej Gaz Kto zużywa najwięcej gazu z USA? Na czele rankingu sąsiad Polski Co dziesiąty metr sześcienny gazu zużytego przez Unię Europejską w 2023 roku pochodził ze Stanów Zjednoczonych. Największy wśród krajów Wspólnoty udział amerykańskiego surowca w krajowym zużyciu był na Litwie.

Najbardziej import LNG zmniejszyły Francja, Turcja i Wielka Brytania. Zostało to częściowo skompensowane zwiększonym importem do Finlandii, Niemiec, Włoch i Holandii. W styczniu i lutym 2024 r. import LNG do Europy zmniejszył się o 10 proc. (2,4 mln ton) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku do 21,08 mln ton – wynika z raportu. Głównym dostawcą gazu skroplonego na Stary Kontynent pozostają Stany Zjednoczone.

Norwegia rządzi w gazociągach

W lutym kraje Unii zmniejszyły także import gazu rurociągowego o 7 proc., do 12,4 mld m3. W pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku UE zaimportowała 25,7 mld m3 gazu rurociągowego, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten wiąże się ze zwiększeniem dostaw głównie z Norwegii i Azerbejdżanu.